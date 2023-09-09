Hakkari Valisi Ali Çelik, 600 kadın kursiyerin adına kilim kesimi yaptı

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik; her bir ipliğin, düğümün ve motifin ardında bir duygunun ifadesi olan Hakkari kilimi kesimini 600 kadın kursiyerin adına yaptı.

Hakkari merkez başta olmak üzere ilçelerde de ziyaretlerini sürdüren Vali Ali Çelik, kamu kurum ve kuruluşlara yönelik ziyaretlerine devam ediyor. Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünü ziyaret eden Vali Çelik, İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Nazif Tatlı ve kursiyerler tarafından karşılandı. Vali Çelik, buradaki kursları ziyaret ederek, kursiyerlerin sorun ve sıkıntılarını yerinde dinledi.

Vali Ali Çelik, ziyaretin ardından sosyal medya hesabında, "Hakkari Halk Eğitim Merkezimizde, 600 kadın kursiyerimiz hayallerini kilimlere dokuyor. Her bir ipliğin, düğümün ve motifin ardında bir duygunun ifadesi olan kilimimizin kesimini, 600 kadın kursiyerimiz adına yaptık. Sizleri tebrik ediyor, başarılarınızla gurur duyuyorum" paylaşımı yaptı. - HAKKARİ