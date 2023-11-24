Haberler ›› Kadın ›› Hakkari Şemdinli Kaymakamı Aile Destek Merkezini Ziyaret Etti

Hakkari Şemdinli Kaymakamı Aile Destek Merkezini Ziyaret Etti

Hakkari'nin Şemdinli Kaymakamı Ali Ekber Ateş, Aile Destek Merkezini ziyaret etti. Eşi Cansu Ateş ile birlikte merkeze giden Kaymakam Ateş, kursiyerlerin yaptığı ürünleri inceledi ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ayrıca okuma yazma kursuna katılan kadınlarla görüşen Ateş, çocuklarla yakından ilgilendi ve hediye verdi. Kaymakam Ateş daha sonra Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilerle bir araya geldi.