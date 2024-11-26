Üye Girişi
Haberler
Lübnan Başbakanı'ndan ateşkes sonrası kritik çağrı: Derhal uygulayın

Lübnan Başbakanı'ndan ateşkes sonrası kritik çağrı: Derhal uygulayın

 Netanyahu ateşkesin ardında yatan sebebi açıkladı: İran tehdidine odaklanmak

Netanyahu ateşkesin ardında yatan sebebi açıkladı

 BAE'de öldürülen İsrailli hahamın katilleri Türkiye'de yakalandı

BAE'de öldürülen İsrailli hahamın katilleri Türkiye'de yakalandı
Rusya bir kez daha ABD füzeleriyle vuruldu, Savunma Bakanlığı 'Yanıt verilecek' dedi

ABD füzeleriyle bir kez daha vurulan Rusya'dan dünyayı korkutan açıklama

Hakkari okullar tatil mi? 27 Kasım Çarşamba Hakkari'de okul yok mu (Hakkari Valiliği Açıklaması)?

Hakkari okullar tatil mi? 27 Kasım Çarşamba Hakkari'de okul yok mu (Hakkari Valiliği Açıklaması)?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun doğusunda bugün kuvvetli kar yağışı beklendiğini duyurdu. Sabah saatlerinden itibaren 17 il için sarı kodda uyarıda bulunuldu. Bu iller arasında Bayburt, Çorum, Kayseri, Nevşehir, Ordu, Siirt, Tokat, Yozgat, Şırnak, Bitlis, Hakkari, Kırşehir, Niğde, Samsun, Sivas, Van ve Aksaray bulunuyor. Hakkari Valiliği'nin okulların tatil olup olmadığına dair bir açıklaması henüz yok.

Türkiye'nin birçok ilinden kar tatili haberi gelmeye devam ediyor. Birçok kişi Hakkari'de yoğun kar yağışı beklentisi üzerine okulların tatil olup olmayacağına yönelik araştırmalar yapıyor. Hakkari okullar tatil mi? 27 Kasım Çarşamba Hakkari'de okul yok mu?

HAKKARİ OKULLAR TATİL Mİ?

Hakkari Valiliğinden henüz tatil açıklaması gelmedi.

Hakkari'de kar sebebiyle okul tatili olup olmadığını X hesapları üzerinden takip edebilirsiniz. Son dakika gelişmeleri haberimizde yer alacak.

İşte son duyuru:

Hakkari okullar tatil mi? 27 Kasım Çarşamba Hakkari'de okul yok mu ( Hakkari Valiliği Açıklaması)?

MGM UYARDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre, Doğu Akdeniz, Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ile Ankara çevrelerinin aralıklı yağışlı geçecek. Karadeniz kıyılarında ve güney kesimlerde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışlar, Orta Karadeniz kıyıları ve Sinop çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak şeklinde olacak. Samsun, Ordu ve Amasya'nın yüksekleri ile Tokat, Çorum, Aksaray, Kırşehir, Yozgat, Kayseri'nin kuzey ve batısı, Sivas'ın batısı ve Nevşehir çevrelerinde yer yer kuvvetli kar yağışı bekleniyor. Yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı görülecek. Sabah ve gece saatlerinde batı kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Öte yandan hava sıcaklığı batı kesimlerde 2-4 derece artacak.

MGM, kuvvetli yağışlar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Hava sıcaklıkları Ankara'da en yüksek 2, en düşük -2; İstanbul'da en yüksek 11, en düşük 5; İzmir'de en yüksek 13, en düşük 5 derece olacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Bingöl okullar tatil mi? SON DAKİKA 27 Kasım Çarşamba Bingöl'de okul yok mu (Bingöl Valiliği Açıklaması)? Karaman okullar tatil mi? SON DAKİKA 27 Kasım Çarşamba Karaman'da okul yok mu (Karaman Valiliği Açıklaması)? Bankalar neden 50 dolar almıyor? Young Boys Atalanta CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Young Boys Atalanta maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Tabii Spor 1-2-3 CANLI izle! (ŞİFRESİZ CANLI) Tabii Spor kesintisiz donmadan canlı maç yayın izleme linki! Sporting Lisbon Arsenal CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Sporting Lisbon Arsenal maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Inter Leipzig CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Inter Leipzig maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Manchester City Feyenoord CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Manchester City Feyenoord maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Erzincan okullar tatil mi? 27 Kasım Çarşamba Erzincan'da okul yok mu (Erzincan Valiliği Açıklaması)? Bayern Münih PSG CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Bayern Münih PSG maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Barcelona Brest CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Barcelona Brest maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.