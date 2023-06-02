Hakkari kaç milletvekili çıkarıyor? Hakkari milletvekilleri sayısı kaç? 28. Dönem Hakkari AK Parti ve CHP milletvekil listesi

Hakkari kaç milletvekili çıkarıyor? Hakkari milletvekilleri sayısı kaç? Türkiye 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandığa gitti. Sandıkların tamamı açılırken, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin kesin sonuçlarıyla yeni dönemde TBMM'de yer alacak 600 milletvekili belli oldu. Peki, Hakkari milletvekilleri! İşte, CHP, AK Parti, İYİ Parti milletvekilleri!

HAKKARİ KAÇ MİLLETVEKİLİ ÇIKARDI?

2023 yılında Türkiye'de yapılan genel seçimlerde, Hakkari'nin 28. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri seçildi. Bu seçimlerde Hakkari ilinden 3 milletvekili seçildi ve aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı seçimi de yapıldı.

HAKKARİ MİLLETVEKİLLERİ KİMLER?

YSP Milletvekilleri

• Vezir Coşkun Parlak

• Öznur Bartin

• Onur Düşünmez