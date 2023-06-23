Hakkari'deki Sat Buzul Gölleri, 5. kez Doğa Sporları Festivali'ne ev sahipliği yapacak

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi İkiyaka Dağları'ndaki Sat Buzul Gölleri, 'Milli Park' ilan edildikten sonra bu yıl 5. kez 'Doğa Sporları Festivali'ne ev sahipliği yapacak. Festivalin geçen seneki 5 bin kişilik katılımının bu yıl 10 bine çıkması bekleniyor. Hakkari Valisi İdris Akbıyık, bölgede artık doğa ve kış turizmi olduğunu belirterek, Hakkari'nin her yerinde huzur ve hayat olduğunu söyledi.

Doğal güzelliklerine rağmen 5 yıl öncesine kadar girişi yasak olan ve adı terörle anılan İkiyaka Dağları'ndaki Sat Buzul Gölleri bölgesi, gerçekleştirilen operasyonlarla terörden arındırıldı. Yüksekova ilçe merkezine 70, kent merkezine 140 kilometre uzaklıktaki Sat Buzul Gölleri, 'Milli Park' ilan edildikten sonra da bölgede Hakkari Valiliği, Hakkari Belediyesi, Yüksekova Kaymakamlığı ve Yüksekova Belediyesi tarafından festival düzenlenmeye başlandı. Doğal güzelliğiyle saklı cennet olan Sat Buzul Gölleri'nin ziyaretçileri ise her geçen yıl artıyor. Geçen seneki festivale yaklaşık 5 bin kişi katıldı. Sağlanan güven ortamı ve tanıtımlarla bu yıl 10 bin kişinin bölgeye gelmesi bekleniyor. Sat Buzul Gölleri'ne ulaşım sağlayan yollardaki kar temizleme çalışmaları tamamlanırken, bir taraftan da gerekli duyurularla, festival bölgesinde de son düzenlemeler yapılıyor.