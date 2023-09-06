Hakkari'de otomobil takla attı: 2 kişi yaralandı
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, takla atan otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
İpekyolu Caddesi'ndeki hastane kavşağı yakınında 21 ACK 126 plakalı otomobil yoldan çıkarak takla attı.
Kazada yaralanan sürücü ve yanındaki kişi, ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Tek taraflı trafiğe kapatılan yol, aracın vinçle kaldırılmasıyla tekrar açıldı.
Kaynak: AA / Otomobil