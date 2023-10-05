Hakkari'de Otogar Alanı Olarak Kullanılacak Yer Belirlendi

Hakkari Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Abdi Arslan, adliye ve eski valilik arasında kalan alanın otogar olarak kullanılacağını açıkladı. Yolcu taşımacılığında kullanılan otogarın bugünden sonra kullanılmayacağını belirten Arslan, bu alanın daha verimli olacağını söyledi.

Hakkari Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Abdi Arslan, halk pazarı olarak kullanılan adliye ve eski valilik arasında kalan alanın otogar olarak kullanılacağını söyledi.

Açıklamalarda bulunan Başkan Arslan, yolcu taşımacılığında kullanılan otogarın bugünden sonra kullanılmayacağını belirterek, "Valimizin ve il trafik komisyonunun kararına istinaden daha önce halk pazarı olarak kullanılan adliye ve eski valilik arasında kalan bölümde, iller ve ilçeler arası yolcu taşımacılığı yapılacağını tüm halkımıza duyuruyoruz. Kıymetli yolcularımız otogar yerine bu halk pazarını kullansınlar. Hem maddi açıdan hem de Hakkari'nin çetin kış şartlarını göz önünde bulundurduğumuzda buranın daha iyi olacağını, daha verimli olacağını düşünerek terminal olarak kullanılacak. Bize bu alanı tahsis eden başta valimize, emniyet müdürümüze, trafik tescil ve denetleme şube müdürümüze tüm taşımacı esnafı adına teşekkür ediyorum" dedi. - HAKKARİ