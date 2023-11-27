Hakkari'de Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Toplantısı Yapıldı

Hakkari'de "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısı" yapıldı.

Hakkari'de kadına yönelik şiddetle mücadelede ulusal ve yerel uygulamalarını değerlendirmek, işbirliği ve koordinasyonu artırmak amacıyla düzenlenen toplantı, Vali Yardımcısı Furkan Berber başkanlığında Öğretmenevi'nde yapıldı. Toplantıda Kadın Konukevi Müdürü Şifa Demiralp, kadına yönelik şiddetle mücadelede Hakkari özelinde koruyucu ve önleyici tedbirler, aile içi kadına karşı şiddet olayları, kayıt ve risk değerlendirme formunda yüksek ve çok yüksek riskli olarak belirlenen vakalar hakkında önerilen özel tedbirlerin yeterliliğinin değerlendirilmesi, 2022-2025 yıllarını kapsayacak 4. Ulusal Eylem Planı, Alo 183 Sosyal Destek Hattı ve Kadın Destek Sistemi (KADES) uygulaması ve paydaş kurumların çalışmaları hakkında bilgi verdi. Toplantıda 'Kadına El Kalkmaz' mottosu ile il genelinde 40 bin erkeğe eğitim ve konu ile ilgili broşür dağıtımı yapıldığı da belirtildi.

Toplantı dilek ve temennilerle sona erdi. - HAKKARİ