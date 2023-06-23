Hakkari'de Hayat Var: Sat Buzul Gölleri 5. Kez Festivale Ev Sahipliği Yapacak

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde terörden arındırılan Sat Buzul Gölleri, bu yıl "Hakkari'de hayat var" sloganıyla 5. kez düzenlenecek festivale ev sahipliği yapacak. Festivale katılanlar, bölgenin manzarasında kano, bisiklet, yamaç paraşütü, tırmanış ve flyboard gibi etkinliklere katılma imkanı bulacak, doğayla iç içe zaman geçirecek.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde terörden arındırılan Sat Buzul Gölleri, bu yıl " Hakkari'de hayat var" sloganıyla 5. kez düzenlenecek festivale ev sahipliği yapacak.

Hakkari Valiliği ile Belediyesi tarafından 1 ve 2 Temmuz'da yapılması planlanan "5. Cilo Fest", Yüksekova ilçesi İkiyaka Dağları'ndaki Sat Buzul Gölleri'nin bulunduğu bölgede gerçekleştirilecek.

Festivale katılanlar, bölgenin manzarasında kano, bisiklet, yamaç paraşütü, tırmanış ve flyboard gibi etkinliklere katılma imkanı bulacak, doğayla iç içe zaman geçirecek.

Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, AA muhabirine, 3 bin 400 rakımlı bölgede yapılacak festivale Hakkarililerin, doğaseverlerin ilgi gösterdiğini söyledi.

Eskiden terör nedeniyle değerlendirilemeyen yerde artık festivallerin düzenlendiğini dile getiren Akbıyık, "Hakkari festivaller şehri olma yolunda ilerliyor. Çukurca'da foto safari yapıyoruz. Kar festivalimiz inanılmaz ilgi görüyor. Bu yıl depremden dolayı yapamadık. Geçen yıl 20 bin üzerinde insanımız katıldı. Çok değerli sanatçılarımız geldi. Hakkari, Türkiye'nin ender yerlerinden biri. Buradaki değerlerin ülke turizmine kazandırılması gerekiyor. Bu bakir alanları ülkemize kazandırmak için büyük çaba sarf ediyoruz. Bir yandan da Hakkari'nin imajı değişiyor." diye konuştu.

Hakkari'ye tarihinin en yüksek hizmetlerinin yapıldığını anlatan Akbıyık, kentin eğitim, sağlık, altyapı gibi her alanda geliştiğini vurguladı.

Kenti sosyal yönüyle geliştirip ilerletmeye çalıştıklarını belirten Akbıyık, şunları kaydetti:

"Festivalimizde rafting, kano, dağ bisikleti, trekking, yamaç paraşütü, tırmanış, kayak, snowboard ve flyboard gibi gençler ve doğaseverlerin ilgisi çekecek birçok etkinlik var. Yine çok değerli sanatçılarımız var. Hakkari değişiyor. Hakkari'nin insanları eskisinden daha mutlu. Hakkari, dağların başkenti, biz de bu dağları en iyi şekilde değerlendirip turizme kazandıracağız. Hakkari, doğası, tarihi kültürel varlıkları, kış turizmi ile görülmesi gereken ender yerlerden biri. Buralar ancak Himalayalar ve Alpler ile karşılaştırılır. Hakkari'de hayat var, gelin bu hayatı yaşayın."

İzmir'den 15 kişilik grupla Hakkari'ye gelen Melih Mallı ise "Doğa meraklarının, fotoğraf tutkunlarının mutlaka gelip görmesi gereken yerler. Çok güzel. İlk defa geldim ve hayran kaldım." dedi.

Hakkarili sporculardan Mazlum Tekçe de haziranda bile kış aktivitelerini yapabilmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Tekçe, "Bugün kayak, tırmanış ve buzul gölünde kano yaptık. Heyecanla festival tarihini bekliyoruz." diye konuştu.