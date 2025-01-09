Üye Girişi
Haberler
Brezilya'da iniş yapan uçak, kontrolden çıkarak şehir merkezinde patladı

İniş yaparken, kontrolden çıkarak şehir merkezinde patladı
ABD'yi esir alan yangınların çıkış nedenine ilişkin ilk tahmin: Şiddetli rüzgar ve kuraklık

İşte bir türlü söndürülemeyen yangının nedeni
Kritik görüşme sonrası Erdoğan'dan Bahçeli'ye: Devlet Bey ile delikanlılık farkı

Erdoğan'dan Bahçeli'ye: Devlet Bey ile delikanlılık farkı
Özgür Özel'in kırmızı kart çıkışının kaynağı ortaya çıktı: Ali Babacan aynı ifadeleri kullanmış

Özgür Özel'in büyük sürprizi çalıntı çıktı

Hakkari'de deprem mi oldu 9 Ocak Perşembe? Deprem nerede oldu? SON DAKİKA DEPREMLER!

Hakkari'de deprem mi oldu 9 Ocak Perşembe? Deprem nerede oldu? SON DAKİKA DEPREMLER!
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hakkari'de korkutan bir deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli depreme ilişkin ilk bilgileri açıkladı. Hakkari'de deprem mi oldu 9 Ocak Perşembe? Deprem nerede oldu?

Hakkari'de açıklarında deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli ilk verileri açıklarken, deprem çevre illerde korkuya yol açtı. Hakkari'de deprem mi oldu9 Ocak Perşembe? Deprem nerede oldu? SON DAKİKA DEPREMLER!

HAKKARİ'DE DEPREM Mİ OLDU?


Afad verilerine göre, Maraqeh, Doğu Azerbaycan (İran) - [66.26 km] Şemdinli (Hakkari)'de 4.3 şiddetinde deprem oldu.

Yerin 5.44 km altında meydan gelen deprem saat 17:01:16'da gerçekleşti.

Hakkari'de deprem mi oldu 30 Aralık Pazar? Deprem nerede oldu? SON DAKİKA DEPREMLER!

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
img

Vatandaşa neler yedirmişler neler! Bakanlık 31 markayı daha ifşa etti
img

İşte bir türlü söndürülemeyen yangının nedeni
img

ABD'deki yangın neden söndürülemiyor? Nedeni bu videoda gizli
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'den olay yaratacak Jose Mourinho açıklaması

Fenerbahçe'den olay yaratacak Jose Mourinho açıklaması
Ekrem İmamoğlu, kendisini protesto eden vatandaşla kürsüden atıştı

Ekrem İmamoğlu, kendisini protesto eden vatandaşla kürsüden atıştı
Türkiye'yi izlemek için özel askeri radar kurdular

Türkiye'yi izlemek için özel askeri radar kurdular
Los Angeles'taki ateş hattının içinde çok sayıda Türk ünlünün mülkü de var

ABD'yi cehenneme çeviren yangın Türk ünlüleri de vurdu
Bağcılar'ın yeni Belediye Başkanı Yasin Yıldız oldu

İstanbul'un 750 bin nüfusluk ilçesinde belediye başkanı değişti
Efsane karaktere ilham kaynağı oldu: Yusuf Dikeç'in rol aldığı dizi izlenme rekorları kırıyor

Rol aldığı dizi rekor kırıyor

Son Dakika Haberleri

Kasımpaşa Fenerbahçe maçı ne maçı, lig maçı mı ZTK maçı mı? Kasımpaşa Fenerbahçe maçı tek maç mı, rövanşı var mı? Hudutsuz Sevda Zeynep öldü mü? Zeynep ölüyor mu? ATV canlı izle! (KASIMPAŞA FENERBAHÇE) ATV canlı maç donmadan ve şifresiz link İnci Taneleri neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, kanalı, günü mü değişti? Kasımpaşa Fenerbahçe CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Kasımpaşa Fenerbahçe maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Masterchef ilk finalist kim, kim finale çıktı? 10 Ocak Cuma yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, kar yağışı var mı? 10 Ocak Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota ZAM veya indirim var mı, gelecek mi? Masterchef final ne zaman 2025? Survivor neden yok? 9 Ocak Perşembe Bugün Survivor var mı?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.