Hakkari'de deprem mi oldu 9 Ocak Perşembe? Deprem nerede oldu? SON DAKİKA DEPREMLER!

Hakkari'de açıklarında deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli ilk verileri açıklarken, deprem çevre illerde korkuya yol açtı. Hakkari'de deprem mi oldu9 Ocak Perşembe? Deprem nerede oldu? SON DAKİKA DEPREMLER!

HAKKARİ'DE DEPREM Mİ OLDU?





Afad verilerine göre, Maraqeh, Doğu Azerbaycan (İran) - [66.26 km] Şemdinli (Hakkari)'de 4.3 şiddetinde deprem oldu.

Yerin 5.44 km altında meydan gelen deprem saat 17:01:16'da gerçekleşti.