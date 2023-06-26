HAKKARİ DEPREM SON DAKİKA! Hakkari'de deprem mi oldu? 26 Haziran Hakkari kaç şiddetinde deprem oldu? Son Dakika güncel depremler listesi!

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HAKKARİ DEPREM SON DAKİKA

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı çevre illerde ve Irak'ta da hissedildi.

HAKKARİ'DE DEPREM Mİ OLDU?

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ), Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 4.7 büyüklüğünde bir deprem olduğunu bildirdi. Sarsıntı Irak'ın Duhok kentinde ve Hakkari'nin çevre illerinde de hissedildi. AFAD verilerinde 12 km derinlikte meydana gelen deprem, saat 09.41'de gerçekleşti. Bölgedeki vatandaşlar sarsıntı nedeniyle kısa süreli panik yaşadı.