Hakimlik Savcılık sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Hakim ve Savcılık sınav sonuçları nasıl öğrenilir?

Milyonlarca Hakim ve Savcı adayının girdiği Adalet Bakanlığı Hakimlik Savcılık sınavının sonuçları bekleniyor. Sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih, ÖSYM (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi) sınav takviminde yer aldı. Peki Hakimlik Savcılık sınav sonuçları açıklandı mı? Hakimlik Savcılık sınav sonuçları ne zaman açıklanır? Adalet Bakanlığı Hakim ve Savcılık sınav sonuçları nasıl öğrenilir? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

ÖSYM takvimimin göre AdaletBakanlığı (Adli Yargı/İdari Yargı/Adli Yargı-Avukat) sınavları sonuç açıklama tarihi belli oldu. 26-27 Kasım tarihinde yurt genelinde gerçekleşen Hakim ve Savcılık sınavı sonuçlanacağı tarih belli oldu. Peki, Hakim ve Savcılık sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Adalet Bakanlığı Hakim ve Savcılık sınav sonuçları nasıl öğrenilir? Detaylar haberimizde...

HAKİMLİK VE SAVCILIK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM takvime göre Adalet Bakanlığı sınav ( Adli Yargı, Adli Yargı-Avukat, İdari yargı) sonuçlarının 27 Aralık tarihinde açıklanması bekleniyor.

ADALET BAKANLIĞIHAKİMLİK VE SAVCILIK SINAV SONUÇLARINI NASIL ÖĞRENİLİR?

Sınav sonuçları, her sınav için ayrı ayrı açıklanacak, ÖSYM'nin internet sayfasından duyurulacak, adayların adresine ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.