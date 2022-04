Hakim 'Zümrüt' kimdir? Hakim Zümrüt gerçek adı nedir? Seda Akman kimdir, kaç yaşında? Dizileri ve filmleri...

ANKARA (Haberler.com) - Hakim dizisinde 'Zümrüt' kimdir, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Limon Film imzalı, ilk bölümü 4 Nisan 2022 tarihinde yayınlanacak olan, başrollerini Erdal Beşikçioğlu, Ebru Özkan, Uğur Yücel ve Yurdaer Okur'un paylaştığı dram, suç ve aksiyon türündeki Türk televizyon dizisi Hakim'de Ömer kimdir? Hakim Ömer Arif Derman gerçek adı nedir? Seda Akman kimdir, kaç yaşında?

Azem'in karısı… Alımlı, soğukkanlı ve kurnaz bir kadın... Kocasıyla derin bir bağı vardır. Bu bağ, oğulların ölümüyle kopma noktasına gelir. İntikamdan gözü dönen Zümrüt, Azem'den habersiz hareket etmeye başlayınca, ipler iyice kopar. Büyük oğlunun hapisten çıkmasıyla kendine dayanak bulan Zümrüt, bundan sonraki hamlelerinde oğlu Metehan'ı kullanacak, Azem'le karşı karşıya gelecektir.

Konusu; İşini yıllar boyunca adaleti sağlamak adına yapan ve etrafındaki herkes tarafından saygı gören hakimin oğlu bir suça karışır. Bu olay üzerine Hakim, büyük bir yüzleşme karşısında kalır. Hakim dizisinde Zümrüt karakterini canlandıran isim Seda Akman'dır.

SEDA AKMAN KİMDİR?

Seda Akman (d. 13 Ocak 1978, Kütahya) Türk sinema ve dizi oyuncusu.

Liseden sonraki 4 yılını Ankara'da geçirdi. 1997 yılında Ankara Bilkent Üniversitesi'nde diksiyon ve oyunculuk üzerine üç aylık bir kurs gördükten sonra aynı yıl Kanal 6'da Jetset adında bir TV programı sundu. Ankara'da yaşadığı dönemde 1998'de Miss Palmolive seçildi. Daha sonra aynı yıl 23 ülke güzelinin katıldığı Miss Intercontinental yarışmasında dördüncü oldu. 1999'da Best Model of Turkey yarışmasında Best Fotomodel seçildi.

1999 yılında İstanbul'a yerleşti. 2000-2004 yılları arasında Number One ve Dream TV'de farklı programlarda sunuculuk yaptı.

2003 yılından beri TV dizilerinde oyunculuk yapmaya devam eden Seda Akman, ilk olarak atv'de yayınlanan Ölümsüz Aşk adlı dizide rol aldı. Oynadığı diziler arasında Bir İstanbul Masalı, Kanlı Düğün, Emret Komutanım, Annem, Mükemmel Çift, Behzat Ç. ve Acil Servis yer almaktadır.

Seda Akman 2018 yılında, Mu Tunç'un yazıp yönettiği Arada adlı sinema filminde yer almıştır.