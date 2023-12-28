Hakim Ziyech Süper Kupa maçında yok mu? Ziyech SÜper Kupa maçında neden yok?

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HAKIM ZIYECH SÜPER KUPA MAÇINDA YOK MU?

Galatasaray'ın yıldızı Hakim Ziyech, arka adalesinde ağrısı olduğu için Fenerbahçe ile oynanacak Süper Kupa maçı kadrosundan çıkarıldı.

ZIYECH SÜPER KUPA MAÇINDA NEDEN YOK?

Takımın en önemli oyuncularından biri olan Faslı oyuncu, yapılan son 3 idmana katılmadı. Ağrılarının devam ettiğini teknik ekibe ileten tecrübeli yıldız, Arabistan'ta oynanacak maçın kadrosundan çıkarıldı. Öte yandan haftalardır sakatlığı bulunan bir diğer yıldız futbolcu Davinson Sanchez de Fenerbahçe karşısında forma giyemeyecek.

TOPLAM 3 EKSİK

Öte yandan haftalardır sakatlığı bulunan yıldız futbolcu Davinson Sanchez ve Angelino da Fenerbahçe maçının kadrosuna dahil edilmedi.

İşte sarı-kırmızılıların Süper Kupa kamp kadrosu;