Hakim Ziyech sakat mı, süper kupa finalinde oynayacak mı?

Davinson Sanchez, Hakim Ziyech, Sergio Oliveira ve Angelino Süper Kupa Finali'nin kadrosuna alınmadı. Hakim Ziyech sakat mı, süper kupa finalinde oynayacak mı?

HAKİM ZİYECH SAKAT MI, SÜPER KUPA FİNALİNDE OYNAYACAK MI?

Davinson Sanchez, Hakim Ziyech, Sergio Oliveira ve Angelino Süper Kupa Finali'nin kadrosuna alınmadı. Galatasaray'ın Faslı futbolcusu Hakim Ziyech, ağrılarını gerekçe göstererek Süper Kupa maçının kadrosundan çıkartıldı.

HAKİM ZİYECH KİMDİR?

Doğum: 19 Mart 1993 (30 yaşında), Dronten, Hollanda

Hakim Ziyech (d. 19 Mart 1993), Premier League ekiplerinden Chelsea takımında orta saha pozisyonunda görev yapan Hollanda doğumlu Faslı millî futbolcudur.

SC Heerenveen

Ziyech 2004 yılında Heerenveen / FC Emmen futbol akademisine katıldı. 2 Ağustos 2012 tarihinde, Heerenveen adına ilk maçına 2012-13 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turunda Rapid Bucure?ti karşısında çıktı. 10 gün sonra Eredivisie'de ilk maçına NEC karşısında çıktı. Maç 2-0 mağlubiyet ile sonuçlandı.

FC Twente

17 Ağustos 2014 tarihinde, Ziyech'in Twente ile dört yıllık sözleşme imzaladığı duyuruldu.

AFC Ajax

30 Ağustos 2016 tarihinde 11 Milyon Euro karşılığında AFC Ajax ile beş senelik sözleşme imzaladı.