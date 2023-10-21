21 Ekim Cumartesi günü oynanacak olan derbi heyecanla bekleniyor. Futbolseverlerin gündeminde BJK - GS derbisi yer alıyor. Arama motorlarında ise Hakim Ziyech neden oynamıyor, sakat mı? Hakim Ziyech neden kadroda yok? soruları araştırıldı.

Hakim Ziyech neden oynamıyor, sakat mı? Hakim Ziyech neden yok?

Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş, saat 19.00'da karşı karşıya gelecek. Bu önemli karşılaşma öncesi Beşiktaşlı taraftarlar da bir araya gelerek takımlarını desteklemek için stadyuma ulaştı. Futbolseverler ise Hakim Ziyech neden oynamıyor, sakat mı? Hakim Ziyech neden kadroda yok? sorularına yanıt arıyor.

HAKİM ZİYECH NEDEN OYNAMIYOR?

Galatasaray'da sakatlığı bulunan Hakim Ziyech sakatlığı nedeniyle forma giymiyor. Beşiktaş derbisi öncesi takımla çalışan oyuncunun Okan Buruk'un tercih etmesi halinde derbinin geniş kadrosunda yer alacağı bekleniyordu.

BEŞİKTAŞ - GALATASARAY MAÇI İLK 11'LER BELLİ OLDU MU?

Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş derbide karşı karşıya geliyor. Mücadelede ilk 11'ler belli oldu.

Lige iyi başlayan sarı-kırmızılı ekip, 8 müsabakada 7 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Galatasaray, topladığı 22 puanla haftaya lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde ikinci sırada girdi.

Galatasaray; Muslera, Boey, Davinson Sanchez, Abdülkerim, Angelino, Kaan, Torreira, Tete, Kerem, Zaha, Icardi.

Beşiktaş; Mert, Rosier, Amartey, Colley, Bakhtiyor, Amir Hadziahmetovic, Tayfur, Gedson, Ghezzal, Rashica, Aboubakar

GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ STADYUMDA OYNANACAK?

Galatasaray ve Beşiktaş, karşı karşıya geleceği Trendyol Süper Lig maçı, İstanbul'da, Rams Park Stadyumu'nda oynanacak. Galatasaray-Beşiktaş Maçı, 21 Ekim Cumartesi günü saat 19:00 başlayacak. Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

GALATASARAY-BEŞİKTAŞ

GALATASARAY-BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ GÜN?

Galatasaray-Beşiktaş maçı, 21 Ekim Cumartesi günü oynanacak.

GALATASARAY-BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?

Galatasaray-Beşiktaş maçı, saat 19:00 başlayacak.