Hakim Ziyech neden oynamıyor, sakat mı? Hakim Ziyech neden yok?
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21 Ekim Cumartesi günü oynanacak olan derbi heyecanla bekleniyor. Futbolseverlerin gündeminde BJK - GS derbisi yer alıyor. Arama motorlarında ise Hakim Ziyech neden oynamıyor, sakat mı? Hakim Ziyech neden kadroda yok? soruları araştırıldı.
Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş, saat 19.00'da karşı karşıya gelecek. Bu önemli karşılaşma öncesi Beşiktaşlı taraftarlar da bir araya gelerek takımlarını desteklemek için stadyuma ulaştı. Futbolseverler ise Hakim Ziyech neden oynamıyor, sakat mı? Hakim Ziyech neden kadroda yok? sorularına yanıt arıyor.
Galatasaray'da sakatlığı bulunan Hakim Ziyech sakatlığı nedeniyle forma giymiyor. Beşiktaş derbisi öncesi takımla çalışan oyuncunun Okan Buruk'un tercih etmesi halinde derbinin geniş kadrosunda yer alacağı bekleniyordu.
Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş derbide karşı karşıya geliyor. Mücadelede ilk 11'ler belli oldu.
Lige iyi başlayan sarı-kırmızılı ekip, 8 müsabakada 7 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Galatasaray, topladığı 22 puanla haftaya lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde ikinci sırada girdi.
Galatasaray; Muslera, Boey, Davinson Sanchez, Abdülkerim, Angelino, Kaan, Torreira, Tete, Kerem, Zaha, Icardi.
Beşiktaş; Mert, Rosier, Amartey, Colley, Bakhtiyor, Amir Hadziahmetovic, Tayfur, Gedson, Ghezzal, Rashica, Aboubakar
Galatasaray ve Beşiktaş, karşı karşıya geleceği Trendyol Süper Lig maçı, İstanbul'da, Rams Park Stadyumu'nda oynanacak. Galatasaray-Beşiktaş Maçı, 21 Ekim Cumartesi günü saat 19:00 başlayacak. Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.
Galatasaray-Beşiktaş maçı, 21 Ekim Cumartesi günü oynanacak.
Galatasaray-Beşiktaş maçı, saat 19:00 başlayacak.