Hakim Ziyech neden oynamıyor? Hakim Ziyech kadroda neden yok, sakat mı, yedeklerde mi?
Galatasaray'ın Gaziantep FK maçı 11'i açıklandı. Kadroda Hakim Ziyech yer almıyor. Peki, Hakim Ziyech neden oynamıyor? Hakim Ziyech kadroda neden yok, sakat mı, yedeklerde mi?
Hakim Ziyech neden yok? Galatasaray'ın Gaziantep FK maçı 11'i açıklandı. Kadroda Hakim Ziyech yer almıyor. Peki, Hakim Ziyech neden oynamıyor? Hakim Ziyech kadroda neden yok, sakat mı, yedeklerde mi? Detaylar...
Galatasaray'da Fredrik Midtsjö ve Sergio Oliveira ile yeni transferler Hakim Ziyech ve Wilfried Zaha kadroda yer almıyor.
Gaziantep FK; Batuhan, Ömürcan, Ertuğrul, Djilobodji, Mustafa, Jevtovic, Bikel, Furkan, Gradel, Maxim, Riascos.
Galatasaray; Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Torreira, Kerem Demirbay, Tete, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi.
Son şampiyon Galatasaray, ligde çıktığı 2 maçta birer galibiyet ve beraberlik aldı. Üçüncü haftadaki İstanbulspor mücadelesi UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundaki Molde maçı nedeniyle ertelenen Galatasaray, topladığı 4 puanla haftaya 8. sırada girdi.
İlk 3 maçını kaybeden Gaziantep temsilcisi ise son sırada yer alıyor.