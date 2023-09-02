Galatasaray'ın Gaziantep FK maçı 11'i açıklandı. Kadroda Hakim Ziyech yer almıyor. Peki, Hakim Ziyech neden oynamıyor? Hakim Ziyech kadroda neden yok, sakat mı, yedeklerde mi?

Hakim Ziyech neden yok? Galatasaray'ın Gaziantep FK maçı 11'i açıklandı. Kadroda Hakim Ziyech yer almıyor. Peki, Hakim Ziyech neden oynamıyor? Hakim Ziyech kadroda neden yok, sakat mı, yedeklerde mi? Detaylar...

HAKİM ZİYECH KADRODA YOK MU?

Galatasaray'da Fredrik Midtsjö ve Sergio Oliveira ile yeni transferler Hakim Ziyech ve Wilfried Zaha kadroda yer almıyor.

GAZİANTEP FK - GALATASARAY MAÇ KADROSU 11'LERİ

Gaziantep FK; Batuhan, Ömürcan, Ertuğrul, Djilobodji, Mustafa, Jevtovic, Bikel, Furkan, Gradel, Maxim, Riascos.

Galatasaray; Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Torreira, Kerem Demirbay, Tete, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi.

ASLAN 8. SIRADA

Son şampiyon Galatasaray, ligde çıktığı 2 maçta birer galibiyet ve beraberlik aldı. Üçüncü haftadaki İstanbulspor mücadelesi UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundaki Molde maçı nedeniyle ertelenen Galatasaray, topladığı 4 puanla haftaya 8. sırada girdi.

GAZİANTEP PUAN ALAMADI

İlk 3 maçını kaybeden Gaziantep temsilcisi ise son sırada yer alıyor.