Galatasaray muhabiri Yakup Çınar, Yeni Açık TV Youtube kanalında Hakim Ziyech transferiyle ilgili bilgiler aktardı. Transfere ilişkin detaylar paylaşıldı. Peki, Hakim Ziyech ne zaman, saat kaçta gelecek? Hakim Ziyech uçak kodu beli mi?

HAKİM ZİYECH NE ZAMAN, SAAT KAÇTA GELECEK?

Yakup Çınar "Hakim Ziyech, Londra'da sağlık kontrolünden geçti. Herhangi bir problem yok." Dedi."Yarın ya da Cuma günü İstanbul'da olması bekleniyor." diyerek sözlerine devam eden muhabir, "Oyuncuya bonservis ücreti ödenmeyecek ve yıllık 3.5 milyon Euro civarı maaş ödenecek." dedi.

HAKİM ZİYECH UÇAK KODU NE?

Hakim Ziyech uçuş bilgilerine ilişkin sat ve uçak kodu bilgileri henüz paylaşılmadı.

HAKİM ZİYECH KİMDİR, MEVKİSİ NE, KAÇ YAŞINDA?

Doğum: 19 Mart 1993 (30 yaşında), Dronten, Hollanda

Hakim Ziyech (d. 19 Mart 1993), Premier League ekiplerinden Chelsea takımında orta saha pozisyonunda görev yapan Hollanda doğumlu Faslı millî futbolcudur.

SC Heerenveen

Ziyech 2004 yılında Heerenveen / FC Emmen futbol akademisine katıldı. 2 Ağustos 2012 tarihinde, Heerenveen adına ilk maçına 2012-13 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turunda Rapid Bucure?ti karşısında çıktı. 10 gün sonra Eredivisie'de ilk maçına NEC karşısında çıktı. Maç 2-0 mağlubiyet ile sonuçlandı.

FC Twente

17 Ağustos 2014 tarihinde, Ziyech'in Twente ile dört yıllık sözleşme imzaladığı duyuruldu.

AFC Ajax

30 Ağustos 2016 tarihinde 11 Milyon Euro karşılığında AFC Ajax ile beş senelik sözleşme imzaladı.