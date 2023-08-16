Galatasaray'da transfer gündemi yoğunluğu yaşanıyor. Pek çok isimle adı anılan Galatasaray son olarak Hakim Ziyech ile gündem oldu. Peki, Hakim Ziyech kimdir, mevkisi ne, kaç yaşında? Hakim Ziyech Galatasaray'a gelecek mi?

Hakim Ziyech kimdir, mevkisi ne, kaç yaşında ve Hakim Ziyech Galatasaray'a gelecek mi gibi konular son günlerin en çok merak edilen konuları arasında yer alıyor. Peki, Hakim Ziyech kimdir, mevkisi ne, kaç yaşında? Hakim Ziyech Galatasaray'a gelecek mi?

HAKİM ZİYECH KİMDİR, MEVKİSİ NE, KAÇ YAŞINDA?

Doğum: 19 Mart 1993 (30 yaşında), Dronten, Hollanda

Hakim Ziyech (d. 19 Mart 1993), Premier League ekiplerinden Chelsea takımında orta saha pozisyonunda görev yapan Hollanda doğumlu Faslı millî futbolcudur.

SC Heerenveen

Ziyech 2004 yılında Heerenveen / FC Emmen futbol akademisine katıldı. 2 Ağustos 2012 tarihinde, Heerenveen adına ilk maçına 2012-13 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turunda Rapid Bucure?ti karşısında çıktı. 10 gün sonra Eredivisie'de ilk maçına NEC karşısında çıktı. Maç 2-0 mağlubiyet ile sonuçlandı.

FC Twente

17 Ağustos 2014 tarihinde, Ziyech'in Twente ile dört yıllık sözleşme imzaladığı duyuruldu.

AFC Ajax

30 Ağustos 2016 tarihinde 11 Milyon Euro karşılığında AFC Ajax ile beş senelik sözleşme imzaladı.

Hakim Ziyech Galatasaray'a transferi konusunda henüz resmi açıklama yapılmadı.