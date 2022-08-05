Hakim Ziyech kimdir? Hakim Ziyech kaç yaşında, mevkiisi ne?
AS Marca'nın haberine göre, Galatasaray'ın yeni transfer hedefi 3 sezondur Chelsea forması giyen dünyaca ünlü yıldız Hakim Ziyech. Galatasaray'ın Chelsea'nin yıldızı Hakim Ziyech'i gündemine aldığı öne sürüldü. Peki, Hakim Ziyech kimdir? Hakim Ziyech kaç yaşında, mevkiisi ne?
Galatasaray yönetimi , Ziyech'i kiralama formülüyle kadrosuna katmak istiyor. Chelsea'nin, sarı-kırmızılılardan kiralama bedeli olarak 3 milyon sterlin istediği ve zorunlu satın alma opsiyonu içinse 7 milyon sterlin fiyat belirlediği öğrenildi. Hakim Ziyech kimdir? Hakim Ziyech kaç yaşında, mevkiisi ne? İşte, detaylar…
Doğum tarihi: 19 Mart 1993
(29yaşında)
Dronten, Hollanda
Boy: 1,8 m
Hakim Ziyech (d. 19 Mart 1993), Premier League ekiplerinden Chelsea takımında orta saha pozisyonunda görev yapan Hollanda doğumlu Faslı millî futbolcudur.
Ziyech 2004 yılında Heerenveen / FC Emmen futbol akademisine katıldı. 2 Ağustos 2012 tarihinde, Heerenveen adına ilk maçına 2012-13 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turunda Rapid Bucure?ti karşısında çıktı. 10 gün sonra Eredivisie'de ilk maçına NEC karşısında çıktı. Maç 2-0 mağlubiyet ile sonuçlandı.
17 Ağustos 2014 tarihinde, Ziyech'in Twente ile dört yıllık sözleşme imzaladığı duyuruldu.
30 Ağustos 2016 tarihinde 11 Milyon Euro karşılığında AFC Ajax ile beş senelik sözleşme imzaladı.
Ziyech, 2015 yılının Mayıs ayında ilk kez Hollanda takımına çağrıldı.
23 Eylül 2015 tarihinde, sosyal medya aracılığıyla Fas millî takımını temsil etme kararını açıkladı. 9 Ekim 2015 tarihinde, Fas adına ilk maçına Fildişi Sahili karşısında dostuk maçında çıktı. Maç 1-0 mağlubiyet ile sonuçlandı.