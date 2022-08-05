Galatasaray yönetimi , Ziyech'i kiralama formülüyle kadrosuna katmak istiyor. Chelsea'nin, sarı-kırmızılılardan kiralama bedeli olarak 3 milyon sterlin istediği ve zorunlu satın alma opsiyonu içinse 7 milyon sterlin fiyat belirlediği öğrenildi. Hakim Ziyech kimdir? Hakim Ziyech kaç yaşında, mevkiisi ne? İşte, detaylar…

HAKİM ZİYECH KİMDİR?

Doğum tarihi: 19 Mart 1993

(29yaşında)

Dronten, Hollanda

Boy: 1,8 m

Hakim Ziyech (d. 19 Mart 1993), Premier League ekiplerinden Chelsea takımında orta saha pozisyonunda görev yapan Hollanda doğumlu Faslı millî futbolcudur.

SC HEERENVEEN

Ziyech 2004 yılında Heerenveen / FC Emmen futbol akademisine katıldı. 2 Ağustos 2012 tarihinde, Heerenveen adına ilk maçına 2012-13 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turunda Rapid Bucure?ti karşısında çıktı. 10 gün sonra Eredivisie'de ilk maçına NEC karşısında çıktı. Maç 2-0 mağlubiyet ile sonuçlandı.

FC TWENTE

17 Ağustos 2014 tarihinde, Ziyech'in Twente ile dört yıllık sözleşme imzaladığı duyuruldu.

AFC AJAX

30 Ağustos 2016 tarihinde 11 Milyon Euro karşılığında AFC Ajax ile beş senelik sözleşme imzaladı.

MİLLİ TAKIM

Ziyech, 2015 yılının Mayıs ayında ilk kez Hollanda takımına çağrıldı.

23 Eylül 2015 tarihinde, sosyal medya aracılığıyla Fas millî takımını temsil etme kararını açıkladı. 9 Ekim 2015 tarihinde, Fas adına ilk maçına Fildişi Sahili karşısında dostuk maçında çıktı. Maç 1-0 mağlubiyet ile sonuçlandı.