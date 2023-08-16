Icardi ve Zaha'yı kadrosuna katan Galatasaray, Chelsea'den Hakim Ziyech'i de renklerine bağlayacak mı merak ediliyor. Hakim Ziyech hangi takımda oynuyor? Hakim Ziyech Galatasaray'a mı transfer oldu? sorularına yanıt aranıyor. Peki, Hakim Ziyech hangi takımda oynuyor? Hakim Ziyech Galatasaray'a mı transfer oldu?

Hakim Ziyech hangi takımda oynuyor ve Hakim Ziyech Galatasaray'a mı transfer oldu sorularına yanıt aranıyor. Galatasaray, Chelsea ile Hakim Ziyech transferi konusunda anlaşmaya vardı mı sorusu gündeme geliyor. Hakim Ziyech hangi takımda oynuyor? Hakim Ziyech Galatasaray'a mı transfer oldu? Detaylar haberimizdedir…

HAKIM ZIYECH HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Milot Rashica'yı Beşiktaş'a kaptıran Galatasaray, Chelsea'den Hakim Ziyech'i kadrosuna katmaya çok yakın. Sarı-kırmızılılar, Faslı futbolcunun transferi için İngiliz ekibi ile her konuda anlaşmaya vardı. Ziyech'in bugün sağlık kontrollerinden geçmek için İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

DETAYLI BİR SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇECEK

Al Nassr'a transferi gündemde olduğu zaman Suudi Arabistan ekibi, Hakim Ziyech'ten Madrid'e giderek kulüp doktoru tarafından kontrolden geçmesini istemişti. Ancak futbolcu bunu reddederek ülkesi Fas'ta sağlık kontrolünden geçmek istedi. Karşılıklı restleşme sonucu Ziyech'in Al Nassr'a transferi iptal olmuştu. Bu yaşananları da göz önünde bulunduracak olan Galatasaray, futbolcuyu detaylı bir sağlık kontrolünden geçirecek.

HAKIM ZIYECH GALATASARAY'A MI TRANSFER OLDU?

Galatasaray, Chelsea ile Hakim Ziyech transferi konusunda anlaşmaya vardı. Faslı futbolcunun kısa süre içerisinde İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçmesi bekleniyor.İngiliz ekibi ile her konuda anlaşan sarı-kırmızılılar, futbolcuyu İstanbul'a davet etti.