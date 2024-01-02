Hakim Ziyech Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Ziyech hangi takıma transfer oluyor?

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde Chelsea'den kadrosuna kattığı yıldız futbolcu Hakim Ziyech, sarı-kırmızılılardan ayrılıyor mu sorusu gündeme geliyor. Hakim Ziyech Galatasaray'dan ayrılıyor mu ve Ziyech hangi takıma transfer oluyor sorularına yanıt aranıyor. Ziyech'in transferinde rolü olan menajer George Gardi, açıklamalarda bulundu. Hakim Ziyech Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Ziyech hangi takıma transfer oluyor? Detaylar haberimizdedir…

HAKIM ZIYECH GALATASARAY'DAN AYRILIYOR MU?

Süper Lig devi Galatasaray'da forma giyen yıldız futbolcu Hakim Ziyech'in geleceğiyle ilgili flaş bir açıklama geldi. Faslı yıldızın, Galatasaray'a transferinde rolü olan FIFA menajeri George Gardi kırmızılılara ayrılık taleplerini ilettiklerini ve yönetimin kendilerine zorluk çıkarmayacağını söyledi. Sarı-kırmızılıların yaz transfer döneminde Chelsea'den kadrosuna kattığı Ziyech, 14 maçta 4 gol atarken 2 de asist kaydetti.

ZIYECH HANGİ TAKIMA TRANSFER OLUYOR?

Gazeteci Ayhan Şensoy'a konuşan menajer, "Ziyech için Galatasaray macerası güzel başlamıştı ancak iyi devam etmedi. Ayrılmak istediğimizi Galatasaray yönetimine ilettik. Galatasaray bize zorluk çıkarmayacak." dedi.