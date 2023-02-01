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Hakim Ziyech Fenerbahçe'ye mi geliyor? Hakim Ziyech hangi takımda oynuyor?

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Hakim Ziyech Fenerbahçe'ye mi geliyor? Hakim Ziyech hangi takımda oynuyor?

Samet Akaydin, Jayden Oosterwolde ve Emre Demir'i kadrosuna katan Fenerbahçe, ara transfer döneminde büyük bir bomba patlatabilir. Philippe Coutinho gibi dünyaca ünlü yıldızların adının anıldığı sarı-lacivertlilerde, taraftarlar Hakim Ziyech'i Fenerbahçe'de görmek istiyor. Peki, Hakim Ziyech Fenerbahçe'ye mi geliyor? Hakim Ziyech hangi takımda oynuyor?

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Ara transfer döneminde çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de taraftarlar, Hakim Ziyech'in sarı-lacivertli formayı giymesi için yönetime baskı yapıyor. Sosyal medyada organize olan taraftarlar, yaptıkları paylaşımlarla "Ziyech Fener'e" etiketini ülke gündeminde zirveye yerleştirdi. Hakim Ziyech Fenerbahçe'ye mi geliyor? Hakim Ziyech hangi takımda oynuyor?

HAKİM ZİYECH FENERBAHÇE'YE Mİ GELİYOR?

Fenerbahçe taraftarları, Avrupa'da transfer döneminin kapanması sonrası Chelsea'de forma şansı bulamayan Hakim Ziyech'in takımlarına gelmesini istiyor. Sosyal medyada organize olan sarı-lacivertli taraftarlar, yaptıkları paylaşımlarla "Ziyech Fener'e" etiketini ülke gündeminin zirvesine yerleştirdi.

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Hakim Ziyech Gündem Spor Haberler

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