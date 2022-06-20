Hakim yok mu, neden yok? Hakim dizisi final mi yaptı, bitti mi? 20 Haziran Pazartesi bu akşam Hakim var mı, yok mu, niye yok?
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ATV'nin sevilen dizisi Hakim bugün yayın akışında yer almadı. Bunun ardından izleyiciler, Hakim yok mu, neden yok? Hakim dizisi final mi yaptı, bitti mi? 20 Haziran Perşembe Hakim var mı, yok mu, niye yok? merak etti. Peki, Hakim dizisi bitti mi? Hakim neden yok? Hakim neden başlamadı? İşte detaylar...
Hakim, Limon Film imzalı, ilk bölümü 4 Nisan 2022 tarihinde yayınlanan, başrollerini Erdal Beşikçioğlu, Ebru Özkan, Uğur Yücel ve Yurdaer Okur'un paylaştığı dram, suç ve aksiyon türündeki Türk televizyon dizisi. Hakim yok mu, neden yok? Hakim dizisi final mi yaptı, bitti mi? 20 Haziran Pazartesi bu akşam Hakim var mı, yok mu, niye yok?
Hakim dizisi geçen hafta final yaptığı için bugün ekranlara gelmeyecek. Dizi geçtiğimiz hafta 10. bölümü ile tamamen final yapmıştı. Dizi sezon finali değil normal final yaptı.
Gerçekler açığa çıkıyor
Hakim Ömer Arif'in sakladığı gerçek sonunda ortaya çıkar. Azem, oğlunu öldüren kişinin aslında Ozan olduğunu öğrenmiştir. Fakat bunu hakimin yüzüne vurmak için o büyük anı beklemektedir... Ve Azem oyunu başlatır.
Demirkıran Ailesi'nden tamamen kurtulmak için gün sayan Ozan, Deniz'in yanında zoraki bir şekilde durmaya devam eder. Aklı ve kalbi hala Cerendedir fakat eski kız arkadaşının gönlünü nasıl kazanacaktır?
Gülbahar Azem'le bir olup Kadir'e cephe almıştır fakat mahalleyi geri almak düşündükleri kadar kolay olmaz... Kadir'in aklındaki planla yer yerinden oynar...
Yaseminle evlilik yolunda adım atan Ömer Arif, sevdiği kadını kaybetmenin eşiğine gelir.
Savcı Özlem'in eline geçen güçlü bir delille bütün oklar hakimi gösterir... Peki ya Ömer Arif yakalanacak mıdır?
İşini yıllar boyunca adaleti sağlamak adına yapan ve etrafındaki herkes tarafından saygı gören hakimin oğlu bir suça karışır. Bu olay üzerine Hakim, büyük bir yüzleşme karşısında kalır.
Erdal Beşikçioğlu - Ömer Arif Derman
Ebru Özkan - Yasemin Kaner
Uğur Yücel - Cevdet Dağıstanlı
Yurdaer Okur - Azem Demirkıran
Eslem Akar - Deniz Demirkıran
Efekan Can - Metehan Demirkıran
Fatih Berk Şahin - Ozan Derman
Burcu Kara - Başkomiser Ayşe Korkmaz
Hasibe Eren - Gülbahar Yalçın
Gülsen Tuncer - Semra
Gökçen Gökçebağ - Rüzgar Küçük
Seda Akman - Zümrüt Demirkıran
Naz Çağla Irmak - Ceren
Hakan Yufkacıgil - Celayir
Macit Koper - Kadir Bey
Ahmet Yıldırım - Mücahit
Ecem Karavus - Özlem
Cem Söküt - Pusat
Doğukan Güngör - Asaf