Hakim 'Yasemin' kimdir? Hakim Yasemin gerçek adı nedir? Ebru Özkan kimdir, kaç yaşında? Dizileri ve filmleri...

ANKARA (Haberler.com) - Hakim dizisinde 'Yasemin Kaner' kimdir, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Limon Film imzalı, ilk bölümü 4 Nisan 2022 tarihinde yayınlanacak olan, başrollerini Erdal Beşikçioğlu, Ebru Özkan, Uğur Yücel ve Yurdaer Okur'un paylaştığı dram, suç ve aksiyon türündeki Türk televizyon dizisi Hakim'de Ömer kimdir? Hakim Ömer Arif Derman gerçek adı nedir? Ebru Özkan kimdir, kaç yaşında?

HAKİM YASEMİN KANER KİMDİR?

Yasemin alımlı, zeki, güçlü, sıra dışı bir kadındır. Ömer Arif'in eski stajyeridir. Mesleğiyle ilgili ne varsa Ömer'den öğrenmiştir ve ona derin bir hayranlık duymaktadır. Uyarılarına kulak astığı tek kişi Ömer'dir. Yasemin'in Ömer'e olan duyguları, Aylin'in ölümüyle beraber iyice derinleşir. Ozan'ın yaptığı kazadan sonra Ömer'le daha sık görüşmeye başlar. Çünkü Ömer ondan birini savunmasını ister. Ömer'e yardım etmek isterken, yol ayrımında kalacak ve bir seçim yapması gerekecektir.

HAKİM YASEMİN GERÇEK ADI NEDİR?

Konusu; İşini yıllar boyunca adaleti sağlamak adına yapan ve etrafındaki herkes tarafından saygı gören hakimin oğlu bir suça karışır. Bu olay üzerine Hakim, büyük bir yüzleşme karşısında kalır. Hakim dizisinde Yasemin Kaner karakterini canlandıran isim Ebru Özkan'dır.

VİDEO AÇILMIYORSA BURAYA TIKLAYINIZ. EBRU ÖZKAN KİMDİR? Ebru Özkan Saban, 18 Kasım 1978'de Ankara'da doğdu. Ortaokula kadar Ankara'da yaşadı. Daha sonra ailesi ile Nevşehir'e yerleşti. Önce Bilkent Üniversitesi'ne girdi ancak oyuncu olmak için okul değiştirip Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü'ne girdikten sonra buradan mezun oldu. Oyunculuk kariyerinde zirveye ulaştığı proje ise Hanımın Çiftliği projesidir. Bu dizi projesinde Halide adlı karaktere hayat verdikten sonra herkesin tanıdığı bir isim hâline geldi. Daha sonra ses getiren Not Defteri adlı diziden tanındı, oyuncu bu dizide Suna karakterini canlandırmıştı. 2014-2017 yıllari arasında yayımlanan Paramparça dizisinde Dilara karakterini canlandırmıştır ve dizi 3 sezon sürmüştür; kariyerinde tekrar zirveye ulaşmasını sağlayan bir projedir. 2018 yılında Şahin Tepesi adlı dizide Melek karakterini canlandırmıştır. Daha sonra Hekimoğlu dizisinde İpek Tekin karakterini canlandırmıştır, dizi House MD dizisinin Türkiye uyarlamasıdır. 2020 yılında Hekimoğlu dizisinde canlandırdığı İpek Tekin karakteri ile Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği tarafından en iyi kadın oyuncu ödülüne hak kazanmıştır. Ödül Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından taktim edilmiştir. 2022 yılında Netflix yapımında Şahmeran dijital dizisinde Çavgeş isimli mistik bir karakteri canlandıracaktır, Ebru Özkan'ın yer aldığı ilk dijital dizi projesidir. 2016 yılında Ertan Saban ile evlenmiş ve 2018 yılında Biricik Saban adında bir kız çocukları olmuştur.

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