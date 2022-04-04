Hakim uyarlama mı, hangi diziden? Hakim dizisi hangi yabancı diziden uyarlamadır? Hakim dizisi gerçek mi? - Haberler

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Hakim uyarlama mı, hangi diziden? Hakim dizisi hangi yabancı diziden uyarlamadır? Hakim dizisi gerçek mi?

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Hakim uyarlama mı, hangi diziden? Hakim dizisi hangi yabancı diziden uyarlamadır? Hakim dizisi gerçek mi?

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Hakim, Limon Film imzalı, ilk bölümü 4 Nisan 2022 tarihinde yayınlanan, başrollerini Erdal Beşikçioğlu, Ebru Özkan, Uğur Yücel ve Yurdaer Okur'un paylaştığı dram, suç ve aksiyon türündeki Türk televizyon dizisi. Hakim uyarlama mı, hangi diziden? Hakim dizisi hangi yabancı diziden uyarlamadır? Hakim dizisi gerçek mi?

Hakim dizisi, Your Honor dizisinin Türkiye versiyonu olacak.

İşini yıllar boyunca adaleti sağlamak adına yapan ve etrafındaki herkes tarafından saygı gören hakimin oğlu bir suça karışır. Bu olay üzerine Hakim, büyük bir yüzleşme karşısında kalır.

Erdal Beşikçioğlu - Ömer Arif Derman

Ebru Özkan - Yasemin Kaner

Uğur Yücel - Cevdet Dağıstanlı

Yurdaer Okur - Azem Demirkıran

Eslem Akar - Deniz Demirkıran

Yağız Can Konyalı - Metehan Demirkıran

Fatih Berk Şahin - Ozan Derman

Burcu Kara - Ayşe Korkmaz

Hasibe Eren - Gülbahar Yalçın

Gülsen Tuncer - Semra

Gökçen Gökçebağ -

Seda Akman - Zümrüt Demirkıran

Naz Çağla Irmak - Ceren

Hakan Yufkacıgil - Celayir

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Hakim dizisi, Dizi, Gündem, Magazin, Haberler

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