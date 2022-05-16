Hakim son bölüm izle! Hakim 6. bölüm HD izle! Hakim yeni bölümde neler olacak? 16 Mayıs ATV Hakim full bölüm izle! Hakim fragmanı yayınlandı mı? - Haberler

Hakim son bölüm izle! Hakim 6. bölüm HD izle! Hakim yeni bölümde neler olacak? 16 Mayıs ATV Hakim full bölüm izle! Hakim fragmanı yayınlandı mı?
- Güncelleme:
Ekranların sevilen dizisi Hakim bugün 6. yeni bölümüyle yayınlanacak. Dizinin başlamasıyla birlikte yeni bölümü full HD izlemek isteyen izleyiciler Google'da, Hakim son bölüm izle! Hakim 6. bölüm HD izle! Hakim yeni bölümde neler olacak? 16 Mayıs ATV Hakim full bölüm izle! aratması yapıyor. Hakim full izle! Hakim dizisi HD izleme linki var mı? Hakim dizisi tek parça nereden izlenir? İşte detaylar...
Hakim, Limon Film imzalı, ilk bölümü 4 Nisan 2022 tarihinde yayınlanan, başrollerini Erdal Beşikçioğlu, Ebru Özkan, Uğur Yücel ve Yurdaer Okur'un paylaştığı dram, suç ve aksiyon türündeki Türk televizyon dizisi. Hakim son bölüm izle! Hakim 6. bölüm HD izle! Hakim yeni bölümde neler olacak? 16 Mayıs ATV Hakim full bölüm izle! Hakim dizisi son bölüm HD izle!
Hakim dizisi Pazartesi günleri saat 20:00 'da ATV'de ekranlara geliyor.
''Oğlunun yaptığını öğrenemeyeceğimi mi sandın hakim bey?''
Metehan polisler tarafından alınınca işler iyice karışır. Demirkıran Ailesi oğullarını kurtarmak için her şeyi yapar. Fakat Metehan'ın pislikleri bir bir açığa çıkmaya devam eder. Yasemin kaçırılmanın şokunu yavaş yavaş atlatırken bunu yapanların peşine düşer. Gülbahar'ın mahallesinde işler iyice karışır. Gülbahar'ın insanlarına dışarıdan bir el uzanır ve yenge kendi hükmünü sorgulamaya başlar. Ömer Arif için sorunlar asıl şimdi başlamıştır. Azem bir nefes uzağındadır. Ömer Arif'e karanlık bir teklifle gelir. Bu teklif Ömer Arif'in meslek hayatına büyük bir darbe vuracak niteliktedir.
Azem izleri takip ediyor... Ömer Arif köşeye sıkışıyor!
Ozan'ın suçunu itiraf etmek istemesi Ömer Arif'i köşeye sıkıştırır. Durumu kurtarmak için yalanların içinde iyice boğulmaya başlar... Ozan Deniz'le barışmaya çalışırken gerçekleri öğrenen Ceren'in de aklı karışmıştır. Ozan'ı ihbar etmekle etmemek arasında ince bir çizgide gidip gelmeye başlar... Gülbahar, Azem'le başa çıkamazken oyuna eskilerden birini dahil etmeye karar verir. Bu güçlü isim Gülbahar'ın yanında yer alıyormuş gibi görünür. Fakat o tarafta işler daha da kızışacaktır... Azem ise oğlunu öldüren katilin peşindedir. Adım adım izleri takip eder... Vardığı noktada hiç beklemediği biriyle karşı karşıya kalır... Hakim Ömer Arif... Büyük bir hesaplaşma onları beklemektedir. Ömer artık açığa çıkmıştır. Şimdi ise tek amacı oğlu Ozan'ı bu büyük tehlikeden uzak tutmaktır.
Erdal Beşikçioğlu - Ömer Arif Derman
Ebru Özkan - Yasemin Kaner
Uğur Yücel - Cevdet Dağıstanlı
Yurdaer Okur - Azem Demirkıran
Eslem Akar - Deniz Demirkıran
Yağız Can Konyalı - Metehan Demirkıran
Fatih Berk Şahin - Ozan Derman
Burcu Kara - Ayşe Korkmaz
Hasibe Eren - Gülbahar Yalçın
Gülsen Tuncer - Semra
Gökçen Gökçebağ -
Seda Akman - Zümrüt Demirkıran
Naz Çağla Irmak - Ceren
Hakan Yufkacıgil - Celayir