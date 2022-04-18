Hakim son bölüm izle! Hakim 3. bölüm HD izle! Hakim yeni bölümde neler olacak? 18 Nisan ATV Hakim full bölüm izle! - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hakim son bölüm izle! Hakim 3. bölüm HD izle! Hakim yeni bölümde neler olacak? 18 Nisan ATV Hakim full bölüm izle!

Haberler.com - Gündem
 - Güncelleme:
Hakim son bölüm izle! Hakim 3. bölüm HD izle! Hakim yeni bölümde neler olacak? 18 Nisan ATV Hakim full bölüm izle!

Ekranların sevilen dizisi Hakim bugün 3. yeni bölümüyle yayınlanacak. Dizinin başlamasıyla birlikte yeni bölümü full HD izlemek isteyen izleyiciler Google'da, Hakim son bölüm izle! Hakim 3. bölüm HD izle! Hakim yeni bölümde neler olacak? 18 Nisan ATV Hakim full bölüm izle! aratması yapıyor. Hakim full izle! Hakim dizisi HD izleme linki var mı? Hakim dizisi tek parça nereden izlenir? İşte detaylar...

Hakim, Limon Film imzalı, ilk bölümü 4 Nisan 2022 tarihinde yayınlanan, başrollerini Erdal Beşikçioğlu, Ebru Özkan, Uğur Yücel ve Yurdaer Okur'un paylaştığı dram, suç ve aksiyon türündeki Türk televizyon dizisi. Hakim son bölüm izle! Hakim 3. bölüm HD izle! Hakim yeni bölümde neler olacak? 18 Nisan ATV Hakim full bölüm izle! Hakim dizisi son bölüm HD izle!

Hakim dizisi Pazartesi günleri saat 20:00 'da ATV'de ekranlara geliyor.

"Beni bir şeyle itham edecekseniz, şüpheden daha fazlasına ihtiyacınız var!"

Ömer Arif, aldığı tehdit telefonuyla altüst olur. Şantajcı, hâkimden para koparmaya çalışır. Bu gizemli kişinin peşine düşen Ömer Arif, kendini beklenmedik bir durumun içinde bulacaktır.

Ozan'ın şüpheli ve garip tavırları Deniz'in dikkatini çeker. Onun gerçekte kim olduğunu sorgulaması, Ozan'ın Deniz'den uzaklaşmasına neden olacaktır.

Azem, oğlunun ölümünün ardındaki sır perdesini aralamaya kararlıdır. Bu uğurda Ömer Arif ve Yasemin ile görüşür, aklındaki sorulara yanıt arar. Azem yakaladığı ipucu sayesinde gerçeğe bir adım daha yaklaşacaktır.

HAKİM CANLI İZLE!

HAKİM SON BÖLÜM İZLE!

Hakim son bölüm izle! Hakim 3. bölüm HD izle! Hakim yeni bölümde neler olacak? 18 Nisan ATV Hakim full bölüm izle!

Ömer Arif kazanın izlerini silmeye çalışır

Ozan'ın kaza yaptığı arabanın yakalanmasıyla beraber bazı gerçekler su yüzüne çıkar. Arabayı hurdacıya götüren genç gözaltına alınır. Ömer Arif iyice köşeye sıkışır. Yasemin'den yardım isteyen Ömer Arif için işler gittikçe zorlaşmaktadır.

Ömer Arif kazanın izlerini silmeye çalışırken, Ozan ise kendi başına hareket eder. Babasından gizli, öldürdüğü gencin mezarına gider. Mezarda karşılaştığı kişi Ozan'ın hayatını değiştirecektir...

Azem ise yakalanan genç çocuğun arkasında kim olduğunu öğrenmek için harekete geçer. Kendi yöntemleriyle olayı soruşturan Azem, şok edici bir gerçeği fark eder… Bu gerçek herkes için sonun başlangıcı olacaktır...

Erdal Beşikçioğlu - Ömer Arif Derman

Ebru Özkan - Yasemin Kaner

Uğur Yücel - Cevdet Dağıstanlı

Yurdaer Okur - Azem Demirkıran

Eslem Akar - Deniz Demirkıran

Yağız Can Konyalı - Metehan Demirkıran

Fatih Berk Şahin - Ozan Derman

Burcu Kara - Ayşe Korkmaz

Hasibe Eren - Gülbahar Yalçın

Gülsen Tuncer - Semra

Gökçen Gökçebağ -

Seda Akman - Zümrüt Demirkıran

Naz Çağla Irmak - Ceren

Hakan Yufkacıgil - Celayir

Hakim son bölüm izle! Hakim 3. bölüm HD izle! Hakim yeni bölümde neler olacak? 18 Nisan ATV Hakim full bölüm izle!

Haberler.com - Gündem

Hakim dizisi, Atv, Dizi, Gündem, Magazin, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title