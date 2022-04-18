Hakim son bölüm izle! Hakim 3. bölüm HD izle! Hakim yeni bölümde neler olacak? 18 Nisan ATV Hakim full bölüm izle!
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Ekranların sevilen dizisi Hakim bugün 3. yeni bölümüyle yayınlanacak. Dizinin başlamasıyla birlikte yeni bölümü full HD izlemek isteyen izleyiciler Google'da, Hakim son bölüm izle! Hakim 3. bölüm HD izle! Hakim yeni bölümde neler olacak? 18 Nisan ATV Hakim full bölüm izle! aratması yapıyor. Hakim full izle! Hakim dizisi HD izleme linki var mı? Hakim dizisi tek parça nereden izlenir? İşte detaylar...
Hakim, Limon Film imzalı, ilk bölümü 4 Nisan 2022 tarihinde yayınlanan, başrollerini Erdal Beşikçioğlu, Ebru Özkan, Uğur Yücel ve Yurdaer Okur'un paylaştığı dram, suç ve aksiyon türündeki Türk televizyon dizisi. Hakim son bölüm izle! Hakim 3. bölüm HD izle! Hakim yeni bölümde neler olacak? 18 Nisan ATV Hakim full bölüm izle! Hakim dizisi son bölüm HD izle!
Hakim dizisi Pazartesi günleri saat 20:00 'da ATV'de ekranlara geliyor.
"Beni bir şeyle itham edecekseniz, şüpheden daha fazlasına ihtiyacınız var!"
Ömer Arif, aldığı tehdit telefonuyla altüst olur. Şantajcı, hâkimden para koparmaya çalışır. Bu gizemli kişinin peşine düşen Ömer Arif, kendini beklenmedik bir durumun içinde bulacaktır.
Ozan'ın şüpheli ve garip tavırları Deniz'in dikkatini çeker. Onun gerçekte kim olduğunu sorgulaması, Ozan'ın Deniz'den uzaklaşmasına neden olacaktır.
Azem, oğlunun ölümünün ardındaki sır perdesini aralamaya kararlıdır. Bu uğurda Ömer Arif ve Yasemin ile görüşür, aklındaki sorulara yanıt arar. Azem yakaladığı ipucu sayesinde gerçeğe bir adım daha yaklaşacaktır.
Ömer Arif kazanın izlerini silmeye çalışır
Ozan'ın kaza yaptığı arabanın yakalanmasıyla beraber bazı gerçekler su yüzüne çıkar. Arabayı hurdacıya götüren genç gözaltına alınır. Ömer Arif iyice köşeye sıkışır. Yasemin'den yardım isteyen Ömer Arif için işler gittikçe zorlaşmaktadır.
Ömer Arif kazanın izlerini silmeye çalışırken, Ozan ise kendi başına hareket eder. Babasından gizli, öldürdüğü gencin mezarına gider. Mezarda karşılaştığı kişi Ozan'ın hayatını değiştirecektir...
Azem ise yakalanan genç çocuğun arkasında kim olduğunu öğrenmek için harekete geçer. Kendi yöntemleriyle olayı soruşturan Azem, şok edici bir gerçeği fark eder… Bu gerçek herkes için sonun başlangıcı olacaktır...
Erdal Beşikçioğlu - Ömer Arif Derman
Ebru Özkan - Yasemin Kaner
Uğur Yücel - Cevdet Dağıstanlı
Yurdaer Okur - Azem Demirkıran
Eslem Akar - Deniz Demirkıran
Yağız Can Konyalı - Metehan Demirkıran
Fatih Berk Şahin - Ozan Derman
Burcu Kara - Ayşe Korkmaz
Hasibe Eren - Gülbahar Yalçın
Gülsen Tuncer - Semra
Gökçen Gökçebağ -
Seda Akman - Zümrüt Demirkıran
Naz Çağla Irmak - Ceren
Hakan Yufkacıgil - Celayir