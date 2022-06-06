Hakim son bölüm izle! ATV Hakim 9. bölüm full HD izle! Hakim yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hakim yeni bölümde neler olacak? - Haberler

Hakim son bölüm izle! ATV Hakim 9. bölüm full HD izle! Hakim yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hakim yeni bölümde neler olacak?
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Azem ve Gülbahar aynı anda nezarethanede… Ortak düşmanlarına karşı güçlerini birleştirmeye karar verirler. Kadir, Cevdet'in Ömer'in karısı Aylin'in ölümüyle ilgili gerçeği ortaya çıkartması Ömer ve Cevdet için geri dönülmez bir sonun başlangıcı olur. Ayşe'nin eline geçen görüntüler, Metehan'ın suçunu ispatlayacaktır. Azem buna izin vermez. Ozan, bir mafya babasının kızı ile birlikte olmanın ağırlığından kurtulmaya çalışır ama bu o kadar kolay olmayacaktır. Cevdet, ölümcül bir karar vermek üzere… Hâkim Ömer'in sevdikleri ile en çok sınanacağı, nefes nefese izlenecek bir bölüm.
Hakim son bölüm izlemek için HAKİM SON BÖLÜM İZLE 'ye tıklayınız.
Hakim 9. bölüm izlemek için 'ye tıklayınız.
Hakim dizisi her hafta Pazartesi günleri saat 20.00'da yeni bölümleriyle ATV'de.
İşini yıllar boyunca adaleti sağlamak adına yapan ve etrafındaki herkes tarafından saygı gören hakimin oğlu bir suça karışır. Bu olay üzerine Hakim, büyük bir yüzleşme karşısında kalır.
Erdal Beşikçioğlu - Ömer Arif Derman
Ebru Özkan - Yasemin Kaner
Uğur Yücel - Cevdet Dağıstanlı
Yurdaer Okur - Azem Demirkıran
Eslem Akar - Deniz Demirkıran
Yağız Can Konyalı - Metehan Demirkıran
Fatih Berk Şahin - Ozan Derman
Burcu Kara - Ayşe Korkmaz
Hasibe Eren - Gülbahar Yalçın
Gülsen Tuncer - Semra
Gökçen Gökçebağ -
Seda Akman - Zümrüt Demirkıran
Naz Çağla Irmak - Ceren
Hakan Yufkacıgil - Celayir