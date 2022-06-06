Hakim son bölüm izle! ATV Hakim 9. bölüm full HD izle! Hakim yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hakim yeni bölümde neler olacak? - Haberler

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HAKİM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Azem ve Gülbahar aynı anda nezarethanede… Ortak düşmanlarına karşı güçlerini birleştirmeye karar verirler. Kadir, Cevdet'in Ömer'in karısı Aylin'in ölümüyle ilgili gerçeği ortaya çıkartması Ömer ve Cevdet için geri dönülmez bir sonun başlangıcı olur. Ayşe'nin eline geçen görüntüler, Metehan'ın suçunu ispatlayacaktır. Azem buna izin vermez. Ozan, bir mafya babasının kızı ile birlikte olmanın ağırlığından kurtulmaya çalışır ama bu o kadar kolay olmayacaktır. Cevdet, ölümcül bir karar vermek üzere… Hâkim Ömer'in sevdikleri ile en çok sınanacağı, nefes nefese izlenecek bir bölüm.

HAKİM SON BÖLÜM İZLE!

Hakim son bölüm izlemek için HAKİM SON BÖLÜM İZLE 'ye tıklayınız.

HAKİM 9. BÖLÜM İZLE!

Hakim 9. bölüm izlemek için HAKİM 9. BÖLÜM İZLE! 'ye tıklayınız.

HAKİM YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Hakim dizisi her hafta Pazartesi günleri saat 20.00'da yeni bölümleriyle ATV'de.

HAKİM KONUSU NE?

İşini yıllar boyunca adaleti sağlamak adına yapan ve etrafındaki herkes tarafından saygı gören hakimin oğlu bir suça karışır. Bu olay üzerine Hakim, büyük bir yüzleşme karşısında kalır.

HAKİM OYUNCULARI KİMLER?

Erdal Beşikçioğlu - Ömer Arif Derman

Ebru Özkan - Yasemin Kaner

Uğur Yücel - Cevdet Dağıstanlı

Yurdaer Okur - Azem Demirkıran

Eslem Akar - Deniz Demirkıran

Yağız Can Konyalı - Metehan Demirkıran

Fatih Berk Şahin - Ozan Derman

Burcu Kara - Ayşe Korkmaz

Hasibe Eren - Gülbahar Yalçın

Gülsen Tuncer - Semra

Gökçen Gökçebağ -

Seda Akman - Zümrüt Demirkıran

Naz Çağla Irmak - Ceren

Hakan Yufkacıgil - Celayir

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