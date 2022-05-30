Hakim son bölüm izle! ATV Hakim 8. bölüm full HD izle! Hakim yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hakim yeni bölümde neler olacak? - Haberler

Hakim son bölüm izle! ATV Hakim 8. bölüm full HD izle! Hakim yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hakim yeni bölümde neler olacak?
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Hakim son bölüm izle linki araştırılıyor. ATV ekranlarında yayınlanan ve yayınlandığı her akşam büyük beğeni toplayan Hakim dizisi 8. bölümü yayınlandı. ATV Hakim 8. bölüm izleyemeyenler Hakim son bölüm izle! ATV Hakim 8. bölüm izle! Hakim son bölüm full HD izle! araştırmaları yapmaya başladı. Peki, Hakim yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hakim 8. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hakim yeni bölümde neler olacak haberimizde...
Ayşe'nin, Ömer Arif'le Azem'i bir arada görmesi bütün taşları yerinden oynatır. Ömer Arif hayatının kararını vermek zorunda kaldığı o ana gelmiştir.
Ozan tehlikeli bir aşk oyununun içine dalmışken aklı iyice karışır. Bir tarafta yıllardır tanıdığı Ceren, diğer tarafta yepyeni bir heyecan ama bir o kadar da tekinsiz Deniz vardır.
Oyuna yeni giren Kadir, pek çok gizli anlaşmayı da beraberinde getirir. Ortada, Ömer Arif'in öğrendiği anda yer yerinden oynayacak büyük sırlar vardır. Hem de Cevdet'in her şeyini kaybetmesine sebep olacak kadar... Dostu Ömer Arif'i bile...
Azem'in gücünü sorgulayanların başı büyük beladadır. Azem varlığını yeniden hatırlatmak için düşmanlarına büyük bedeller ödetir.
Gülbahar, Azem ve Zümrüt... Geçmişten gelen büyük bir bağ bu bölümde ortaya çıkar.
Hakim son bölüm izlemek için HAKİM SON BÖLÜM İZLE 'ye tıklayınız.
Hakim 8. bölüm izlemek için HAKİM 8. BÖLÜM İZLE 'ye tıklayınız.
Hakim dizisi her hafta Pazartesi günleri saat 20.00'da yeni bölümleriyle ATV'de.
İşini yıllar boyunca adaleti sağlamak adına yapan ve etrafındaki herkes tarafından saygı gören hakimin oğlu bir suça karışır. Bu olay üzerine Hakim, büyük bir yüzleşme karşısında kalır.
Erdal Beşikçioğlu - Ömer Arif Derman
Ebru Özkan - Yasemin Kaner
Uğur Yücel - Cevdet Dağıstanlı
Yurdaer Okur - Azem Demirkıran
Eslem Akar - Deniz Demirkıran
Yağız Can Konyalı - Metehan Demirkıran
Fatih Berk Şahin - Ozan Derman
Burcu Kara - Ayşe Korkmaz
Hasibe Eren - Gülbahar Yalçın
Gülsen Tuncer - Semra
Gökçen Gökçebağ -
Seda Akman - Zümrüt Demirkıran
Naz Çağla Irmak - Ceren
Hakan Yufkacıgil - Celayir