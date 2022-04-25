Hakim son bölüm izle! ATV Hakim 4. bölüm full HD izle! Hakim 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hakim yeni bölümde neler olacak?
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Hakim son bölüm yayınlandı! ATV Hakim 4. bölüm izleyemeyenler Hakim son bölüm izle! ATV Aziz 4. bölüm izle! Hakim son bölüm full HD izle! araştırmaları yapmaya başladı. Peki, Hakim yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hakim 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hakim yeni bölümde neler olacak haberimizde...
Hakim son bölüm izle linki araştırılıyor. ATVekranlarında yayınlanan ve yayınlandığı her akşam büyük beğeni toplayan Hakim dizisi 4. bölümü yayınlandı. ATV Hakim 4. bölüm izleyemeyenler Hakim son bölüm izle! ATVHakim 4. bölüm izle! Hakim son bölüm full HD izle! araştırmaları yapmaya başladı. Peki, Hakim yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hakim 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hakim yeni bölümde neler olacak haberimizde...
Ömer Arif, taksicinin ölümüyle şantajdan kurtulmuştur. Fakat önünde daha büyük sıkıntılar vardır. Azem ensesindedir. Yasemin de onun peşinde…
Gülbahar, Cevdet'i sıkıştırmaktadır. Cevdet, Gülbahar'la yaptığı anlaşmaya sadık kalır. Ancak işler planladığı gibi gitmez. Bunun üzerine Gülbahar, anlaşmayı fes etme kararı alır. Tüm bildiklerini anlatmak üzere Azem'e gider.
Deniz'le arası açılan Ozan ise vicdanının sesini daha fazla bastıramaz. Yaşananlara son vermek isteyen Ozan harekete geçer.
Hakim son bölüm izlemek için HAKİM SON BÖLÜM İZLE'ye tıklayınız.
Hakim 4. bölüm izlemek için HAKİM 4. BÖLÜM İZLE 'ye tıklayınız.
Hakim dizisi her hafta Pazartesi günleri saat 20.00'da yeni bölümleriyle ATV'de.
İşini yıllar boyunca adaleti sağlamak adına yapan ve etrafındaki herkes tarafından saygı gören hakimin oğlu bir suça karışır. Bu olay üzerine Hakim, büyük bir yüzleşme karşısında kalır.
- Erdal Beşikçioğlu - Ömer Arif Derman
- Ebru Özkan - Yasemin Kaner
- Uğur Yücel - Cevdet Dağıstanlı
- Yurdaer Okur - Azem Demirkıran
- Eslem Akar - Deniz Demirkıran
- Yağız Can Konyalı - Metehan Demirkıran
- Fatih Berk Şahin - Ozan Derman
- Burcu Kara - Ayşe Korkmaz
- Hasibe Eren - Gülbahar Yalçın
- Gülsen Tuncer - Semra
- Gökçen Gökçebağ -
- Seda Akman - Zümrüt Demirkıran
- Naz Çağla Irmak - Ceren
- Hakan Yufkacıgil - Celayir