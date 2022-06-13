Hakim son bölüm izle! ATV Hakim 10. bölüm full HD izle! Hakim yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hakim yeni bölümde neler olacak?
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Hakim son bölüm yayınlandı! ATV Hakim 10. bölüm izleyemeyenler Hakim son bölüm izle! ATV Aziz 10. bölüm izle! Hakim son bölüm full HD izle! araştırmaları yapmaya başladı. Peki, Hakim yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hakim 11. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hakim yeni bölümde neler olacak haberimizde...
Hakim son bölüm izle linki araştırılıyor. ATV ekranlarında yayınlanan ve yayınlandığı her akşam büyük beğeni toplayan Hakim dizisi 10. bölümü yayınlandı. ATV Hakim 10. bölüm izleyemeyenler Hakim son bölüm izle! ATV Hakim 10. bölüm izle! Hakim son bölüm full HD izle! araştırmaları yapmaya başladı. Peki, Hakim yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hakim 11. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hakim yeni bölümde neler olacak haberimizde...
Ömer Arif gücünü kaybediyor!
Cevdet ve Ayşe'yi arka arkaya kaybeden Ömer, gücünü kaybetmiş durumda. O savaşmayı bırakırsa oğlu nasıl kurtulacak?
Cevdet'in gizli kasasından çıkanlar ve son isteği Ömer'e yeni bir sürpriz olur. Aklı Ceren'de olan Ozan, Deniz'den ayrılmanın büyük risk olduğunu anlar. Ömer, yemin ettiği gibi adalete bağlı kalamayacağı, bir katili suçsuz bulması gerektiği, hayatının en zor mahkemesini yönetmeye başlar. Bu sırada Azem'in öğreneceği büyük sır ise Ömer'in kucağına bırakılmış bomba olacaktır.
HAKİM SON BÖLÜM İZLE!
Hakim son bölüm izlemek için HAKİM SON BÖLÜM İZLE 'ye tıklayınız.
Hakim dizisi her hafta Pazartesi günleri saat 20.00'da yeni bölümleriyle ATV'de.
İşini yıllar boyunca adaleti sağlamak adına yapan ve etrafındaki herkes tarafından saygı gören hakimin oğlu bir suça karışır. Bu olay üzerine Hakim, büyük bir yüzleşme karşısında kalır.
Erdal Beşikçioğlu - Ömer Arif Derman
Ebru Özkan - Yasemin Kaner
Uğur Yücel - Cevdet Dağıstanlı
Yurdaer Okur - Azem Demirkıran
Eslem Akar - Deniz Demirkıran
Yağız Can Konyalı - Metehan Demirkıran
Fatih Berk Şahin - Ozan Derman
Burcu Kara - Ayşe Korkmaz
Hasibe Eren - Gülbahar Yalçın
Gülsen Tuncer - Semra
Gökçen Gökçebağ -
Seda Akman - Zümrüt Demirkıran
Naz Çağla Irmak - Ceren
Hakan Yufkacıgil - Celayir