Hakim son bölüm izle! ATV Hakim 10. bölüm full HD izle! Hakim yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hakim yeni bölümde neler olacak?

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HAKİM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ömer Arif gücünü kaybediyor!

Cevdet ve Ayşe'yi arka arkaya kaybeden Ömer, gücünü kaybetmiş durumda. O savaşmayı bırakırsa oğlu nasıl kurtulacak?

Cevdet'in gizli kasasından çıkanlar ve son isteği Ömer'e yeni bir sürpriz olur. Aklı Ceren'de olan Ozan, Deniz'den ayrılmanın büyük risk olduğunu anlar. Ömer, yemin ettiği gibi adalete bağlı kalamayacağı, bir katili suçsuz bulması gerektiği, hayatının en zor mahkemesini yönetmeye başlar. Bu sırada Azem'in öğreneceği büyük sır ise Ömer'in kucağına bırakılmış bomba olacaktır.

HAKİM SON BÖLÜM İZLE!



Hakim son bölüm izlemek için HAKİM SON BÖLÜM İZLE 'ye tıklayınız.

HAKİM 10. BÖLÜM İZLE!

HAKİM YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Hakim dizisi her hafta Pazartesi günleri saat 20.00'da yeni bölümleriyle ATV'de.

HAKİM KONUSU NE?

İşini yıllar boyunca adaleti sağlamak adına yapan ve etrafındaki herkes tarafından saygı gören hakimin oğlu bir suça karışır. Bu olay üzerine Hakim, büyük bir yüzleşme karşısında kalır.

HAKİM OYUNCULARI KİMLER?

Erdal Beşikçioğlu - Ömer Arif Derman

Ebru Özkan - Yasemin Kaner

Uğur Yücel - Cevdet Dağıstanlı

Yurdaer Okur - Azem Demirkıran

Eslem Akar - Deniz Demirkıran

Yağız Can Konyalı - Metehan Demirkıran

Fatih Berk Şahin - Ozan Derman

Burcu Kara - Ayşe Korkmaz

Hasibe Eren - Gülbahar Yalçın

Gülsen Tuncer - Semra

Gökçen Gökçebağ -

Seda Akman - Zümrüt Demirkıran

Naz Çağla Irmak - Ceren

Hakan Yufkacıgil - Celayir

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