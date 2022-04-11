Hakim nerede çekiliyor? Hangi ilde ve ilçede çekiliyor? Hakim dizi çekimleri nerede yapıldı? Hakim nerede çevriliyor?
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ATV'nin sevilen dizisi Hakim dizisi hakkında merak edilen konulardan birisi de nerede çekim yaptığı oldu. İzleyiciler, Hakim nerede çekiliyor? Hangi ilde ve ilçede çekiliyor? Hakim dizi çekimleri nerede yapıldı? Hakim nerede çevriliyor? merak ediyor. Peki, Hakim nerede çekilmiştir? Hakim hangi şehirde ve ilçede çekildi? İşte detaylar...
Ekranların yeni dizisi Hakim nerede, hangi il ve ilçede çekiliyor merak edildi. Başrollerinde Erdal Beşikçioğlu'nun yer aldığı Hakim dizisi nerede çekiliyor? Hakim dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Hakim hangi il ve ilçede çekiliyor? Hakim dizisi neyi anlatıyor? Hakim dizisi hangi dönemi anlatıyor, hangi zamanı anlatıyor? Hakim dizisinin çekildiği yerler neresi? Hakim nerede çekiliyor? Hangi ilde ve ilçede çekiliyor? Hakim dizi çekimleri nerede yapıldı? Hakim nerede çevriliyor?
Erdal Beşikçioğlu'nun başrolde yer aldığı, ATV ekranlarında başlayan Hakim dizisinin çekimleri, İstanbul'un farklı noktalarında yapılıyor. Çekimlerin büyük çoğunluğu Çağlayan ve Beykoz'da yapılırken Beşiktaş, Laleli gibi semtlerde de çekimlerin gerçekleştiği biliniyor.
Orijinal dizide, oğlu bir trafik kazasına karışan ve birinin ölümüne sebep olan Yargıç'ın oğlunu kurtarma çabası ve düştüğü ikilem anlatılıyor. Dizinin yerli versiyonunda da bir hakimin aynı şeyleri yaşaması bekleniyor. Senaryosunu Yılmaz Şahin'in üstlendiği dizinin merak edilen ilk fragmanı da izleyiciyle buluştu.
Hakimi canlandıran Beşikçioğlu'nun "Ne yaptımsa onun için yaptım, evladım için! Onu korumak için… Beni, kim neyle suçlayabilir? Kim nasıl yargılayabilir? Kim ceza verebilir kendi vicdanımdan başka" sözleri ise fragmana damga vurdu. ATV ekranlarında yayınlanacak dizinin tarihi ise henüz netleşmedi.
Erdal Beşikçioğlu - Ömer Arif Derman
Ebru Özkan - Yasemin Kaner
Uğur Yücel - Cevdet Dağıstanlı
Yurdaer Okur - Azem Demirkıran
Eslem Akar - Deniz Demirkıran
Yağız Can Konyalı - Metehan Demirkıran
Fatih Berk Şahin - Ozan Derman
Burcu Kara - Ayşe Korkmaz
Hasibe Eren - Gülbahar Yalçın
Gülsen Tuncer - Semra
Gökçen Gökçebağ -
Seda Akman - Zümrüt Demirkıran
Naz Çağla Irmak - Ceren
Hakan Yufkacıgil - Celayir
Sizce Beşiktaş'ın bu sezon hayal kırıklığı yaratan transferi hangisi? #Beşiktaş | #BJK— Haberler (@Haberler) April 11, 2022