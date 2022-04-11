Ekranların yeni dizisi Hakim nerede, hangi il ve ilçede çekiliyor merak edildi. Başrollerinde Erdal Beşikçioğlu'nun yer aldığı Hakim dizisi nerede çekiliyor? Hakim dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Hakim hangi il ve ilçede çekiliyor? Hakim dizisi neyi anlatıyor? Hakim dizisi hangi dönemi anlatıyor, hangi zamanı anlatıyor? Hakim dizisinin çekildiği yerler neresi? Hakim nerede çekiliyor? Hangi ilde ve ilçede çekiliyor? Hakim dizi çekimleri nerede yapıldı? Hakim nerede çevriliyor?

HAKİM DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Erdal Beşikçioğlu'nun başrolde yer aldığı, ATV ekranlarında başlayan Hakim dizisinin çekimleri, İstanbul'un farklı noktalarında yapılıyor. Çekimlerin büyük çoğunluğu Çağlayan ve Beykoz'da yapılırken Beşiktaş, Laleli gibi semtlerde de çekimlerin gerçekleştiği biliniyor.

HAKİM DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Orijinal dizide, oğlu bir trafik kazasına karışan ve birinin ölümüne sebep olan Yargıç'ın oğlunu kurtarma çabası ve düştüğü ikilem anlatılıyor. Dizinin yerli versiyonunda da bir hakimin aynı şeyleri yaşaması bekleniyor. Senaryosunu Yılmaz Şahin'in üstlendiği dizinin merak edilen ilk fragmanı da izleyiciyle buluştu.

Hakimi canlandıran Beşikçioğlu'nun "Ne yaptımsa onun için yaptım, evladım için! Onu korumak için… Beni, kim neyle suçlayabilir? Kim nasıl yargılayabilir? Kim ceza verebilir kendi vicdanımdan başka" sözleri ise fragmana damga vurdu. ATV ekranlarında yayınlanacak dizinin tarihi ise henüz netleşmedi.

HAKİM OYUNCU KADROSU

Erdal Beşikçioğlu - Ömer Arif Derman

Ebru Özkan - Yasemin Kaner

Uğur Yücel - Cevdet Dağıstanlı

Yurdaer Okur - Azem Demirkıran

Eslem Akar - Deniz Demirkıran

Yağız Can Konyalı - Metehan Demirkıran

Fatih Berk Şahin - Ozan Derman

Burcu Kara - Ayşe Korkmaz

Hasibe Eren - Gülbahar Yalçın

Gülsen Tuncer - Semra

Gökçen Gökçebağ -

Seda Akman - Zümrüt Demirkıran

Naz Çağla Irmak - Ceren

Hakan Yufkacıgil - Celayir

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