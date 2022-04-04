Hakim dizisi nerede çekiliyor? Hakim nerede, ne zaman çekildi? Hakim hangi il ve ilçede çekiliyor?

Hakim nerede çekiliyor sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Hakim, Limon Film imzalı, başrollerini Erdal Beşikçioğlu, Ebru Özkan, İlayda Alişan ve Burak Dakak'ın paylaştığı, yakında atv'de yayınlanmaya başlayacak olan Türk televizyon dizisi. Hakim nerede çekiliyor? Hakim dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Hakim hangi il ve ilçede çekiliyor?

HAKİM DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Orijinal dizide, oğlu bir trafik kazasına karışan ve birinin ölümüne sebep olan Yargıç'ın oğlunu kurtarma çabası ve düştüğü ikilem anlatılıyor. Dizinin yerli versiyonunda da bir hakimin aynı şeyleri yaşaması bekleniyor. Senaryosunu Yılmaz Şahin'in üstlendiği dizinin merak edilen ilk fragmanı da izleyiciyle buluştu.

Hakimi canlandıran Beşikçioğlu'nun "Ne yaptımsa onun için yaptım, evladım için! Onu korumak için… Beni, kim neyle suçlayabilir? Kim nasıl yargılayabilir? Kim ceza verebilir kendi vicdanımdan başka" sözleri ise fragmana damga vurdu. ATV ekranlarında yayınlanacak dizinin tarihi ise henüz netleşmedi.

HAKİM DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Erdal Beşikçioğlu'nun başrolde yer aldığı, ATV ekranlarında başlayan Hakim dizisinin çekimleri, İstanbul'un farklı noktalarında yapılıyor. Çekimlerin büyük çoğunluğu Çağlayan ve Beykoz'da yapılırken Beşiktaş, Laleli gibi semtlerde de çekimlerin gerçekleştiği biliniyor.

HAKİM DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Hakim dizisi ilk bölümüyle 4 Nisan tarihinde ekranlara geliyor.

HAKİM DİZİSİ UYARLAMA MI? HANGİ DİZİDEN UYARLAMADIR?

Hakim dizisi, Your Honor dizisinin Türkiye versiyonu olacak.

HAKİM DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Erdal Beşikçioğlu – Ömer Arif Derman

Usta oyuncu Erdal Beşikçioğlu, Ömer Arif Derman rolüyle izleyicinin karşısına çıkacak. İdealist, zeki ve iyi kalpli olmasıyla bilinen Ömer Arif Derman'ın hayatı, oğlunun bir karıştığı bir kazanın ardından değişecek. İdealist hakim, oğlunu korumaya çalışırken bildiklerini de unutmak zorunda kalacak.

Yurdaer Okur - Azem Demirkıran

Hakim dizisinin ünlü isimlerinden Yurdaer Okur ise dizide Azem Demirkıran rolünü üstlenecek. Hayatı sokaklarda öğrenen Azem Demirkıran, kendine has bir adalet duygusu olan, soğukkanlı bir adam olarak izleyicilerin karşısına çıkacak.

Ebru Özkan – Yasemin Kaner

Yasemin Kaner karakteriyle izleyicinin karşısına çıkacak olan Ebru Özkan, Ömer Arif'in eski stajyeri rolüne hayat verecek. Mesleğiyle ilgili ne varsa Ömer'den öğrenen Yasemin'in Ömer ile tek bağı ise bu olmayacak. Ömer'in eşi Aylin'i kaybetmesiyle Yasemin'in de ona olan duyguları derinleşecek.

Uğur Yücel – Cevdet

Hakim dizisinin kadrosunda yer alan usta isimlerinden Uğur Yücel ise zor yollardan geçmiş bir adam olan Cevdet'i canlandıracak. Ömer'le çok temiz bir ilişkisi olan Cevdet, ona yardımcı olacak. Cevdet, can dostu Ömer Arif'in yardım istemesiyle kendini bir ateşin içinde bulacak.

Hasibe Eren - Gülbahar

Hasibe Eren'in canlandırdığı Gülbahar karakteri de dizinin güçlü kadınlarından biri olarak öne çıkacak. Lakabı 'yenge' olan Gülbahar, merhametsiz bir kadın olmasa da insanlara karşı güvensizliğiyle dikkat çekecek. Cevdet'in onu Azem'le karşı karşıya getirmesinden sonra Gülbahar'ın işleri de yokuş aşağı olacak.

Fatih Berk Şahin – Ozan Derman

Dizinin genç isimlerinden Fatih Berk Şahin, Ömer Arif Derman'ın oğlu Ozan Derman rolüyle izleyiciyle buluşacak. Akıllı, yetenekli, sağduyulu bir genç olan Ozan, annesinin ölüm yıldönümünde karıştığı kazayla bambaşka bir hayata başlayacak.

Eslem Akar – Deniz Demirkıran

Azem Demirkıran'ın kızı, Ozan'ın kazada ölümüne sebep olduğu Mert'in kardeşi… Dizinin önemli karakterlerinden olan Deniz Demirkıran'a Eslem Akar hayat verecek.

Seda Akman – Zümrüt Demirkıran

Ünlü oyuncu Seda Akman Hakim'de, Zümrüt Demirkıran karakterini canlandıracak. Alımlı, soğukkanlı, kurnaz bir kadın olan Zümrüt'ün kocasıyla olan derin bağı oğlunun ölümüyle kopma noktasına gelecek.

Burcu Kara – Ayşe Korkmaz

Ömer Arif'in ölen karısı Aylin'in eski iş arkadaşı olan Ayşe Korkmaz'ı Burcu Kara canlandıracak. Ömer Arif ve Ozan'a elinden geldiğince destek olmaya çalışan Ayşe'nin de Ömer karşı bir ilgisi mevcut.

Naz Çağla Irmak - Ceren

Genç oyuncu Naz Çağla Irmak ise Ozan'ın sevgilisi Ceren olarak Hakim'de izleyiciyle buluşacak. Ozan'a her zaman destek olmaya çalışan Ceren, sevgilisinin Deniz'le buluştuğunu öğrenince farklı bir tavır alacak.

VİDEO AÇILMIYORSA BURAYA TIKLAYINIZ