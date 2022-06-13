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Hakim neden final yapıyor? Hakim dizisi bitiyor mu? Hakim dizisinde son bölümde neler oldu?

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Hakim neden final yapıyor? Hakim dizisi bitiyor mu? Hakim dizisinde son bölümde neler oldu?

Başrollerinde Erdal Beşikçioğlu, Ebru Özkan, Uğur Yücel ve Yurdaer Okur'un yer aldığı Hakim dizisi 10. bölümü ile ATV ekranlarına veda ederek final yapıyor. Vatandaşlarımız Hakim dizisinin neden bittiğini merak ediyor. Peki, Hakim neden final yapıyor? Hakim dizisi bitiyor mu? Hakim dizisinde son bölümde neler oldu?

Pazartesi akşamları ATV ekranlarında yayınlanan Hakim dizisi 10. bölümü ile seyircilerine veda ediyor. Peki, Hakim neden final yapıyor? Hakim dizisi bitiyor mu? Hakim dizisinde son bölümde neler oldu? İşte detaylar haberimizde...

Pazartesi akşamları ATV ekranlarında yayınlanan Hakim dizisi 10. bölümü ile final yapıyor. Senaryodaki zayıflık ve reytinglerde oldukça geride kalan Hakim dizisinin daha önceden sezon finali yapacağı söylentileri yayılmış ancak sonu getirilememişti.

Hakim dizisi 10. bölümü ile 13 Haziran Pazartesi akşamında final yaparak ATV ekranlarına veda ediyor.

Hakim Ömer Arif'in sakladığı gerçek sonunda ortaya çıkar. Azem, oğlunu öldüren kişinin aslında Ozan olduğunu öğrenmiştir. Fakat bunu hakimin yüzüne vurmak için o büyük anı beklemektedir... Ve Azem oyunu başlatır.

Demirkıran Ailesi'nden tamamen kurtulmak için gün sayan Ozan, Deniz'in yanında zoraki bir şekilde durmaya devam eder. Aklı ve kalbi hala Cerendedir fakat eski kız arkadaşının gönlünü nasıl kazanacaktır?

Gülbahar Azem'le bir olup Kadir'e cephe almıştır fakat mahalleyi geri almak düşündükleri kadar kolay olmaz... Kadir'in aklındaki planla yer yerinden oynar...

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