Hakim ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Hakim dizisi yeni bölümleri hangi gün? Hakim günü mü değişti, Pazartesi mi?

Hakim, Limon Film imzalı, ilk bölümü 4 Nisan 2022 tarihinde yayınlanan, başrollerini Erdal Beşikçioğlu, Ebru Özkan, Uğur Yücel ve Yurdaer Okur'un paylaştığı dram, suç ve aksiyon türündeki Türk televizyon dizisi. Peki, Hakim ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Hakim dizisi yeni bölümleri hangi gün? Günü mü değişti, Pazartesi mi?

HAKİM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Hakim dizisi her hafta Pazartesi saat 20:00 'da ATV ekranlarında yayınlanıyor.

Fakat bugün yani 2 Mayıs Pazartesi 2022 tarihinde dizi yayınlanmayacak. Dizinin yeni bölümü haftaya yayınlanacak. Bugünkü yayın akışında Hakim dizisi yer almadı. Bayram dolayısıyla ara verdiği tahmin ediliyor.

HAKİM BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?

Hakim dizisi bugün yayın akışında yer almadı. Twitter'dan yapılan paylaşıma göre dizi haftaya yani 9 Mayıs'ta ekranlara gelecek. Dizinin bayram dolayısıyla 1 hafta ara verdiği tahmin edilmektedir.

2 MAYIS 2022 ATV YAYIN AKIŞI

19:00 - ATV Ana Haber

20:00 - Vanguard (TV'de ilk)

22:20 - Bir Zamanlar Hollywood'da

HAKİM DİZİSİ KONUSU NE?

İşini yıllar boyunca adaleti sağlamak adına yapan ve etrafındaki herkes tarafından saygı gören hakimin oğlu bir suça karışır. Bu olay üzerine Hakim, büyük bir yüzleşme karşısında kalır.

HAKİM DİZİSİ OYUNCULARI KİMLERDİR?

Erdal Beşikçioğlu - Ömer Arif Derman

Ebru Özkan - Yasemin Kaner

Uğur Yücel - Cevdet Dağıstanlı

Yurdaer Okur - Azem Demirkıran

Eslem Akar - Deniz Demirkıran

Efekan Can - Metehan Demirkıran

Fatih Berk Şahin - Ozan Derman

Burcu Kara - Başkomiser Ayşe Korkmaz

Hasibe Eren - Gülbahar Yalçın

Gülsen Tuncer - Semra

Gökçen Gökçebağ -

Seda Akman - Zümrüt Demirkıran

Naz Çağla Irmak - Ceren

Hakan Yufkacıgil - Celayir

Haberler.com - Gündem