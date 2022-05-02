Hakim ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Hakim dizisi yeni bölümleri hangi gün? Hakim günü mü değişti, Pazartesi mi? - Haberler

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Hakim ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Hakim dizisi yeni bölümleri hangi gün? Hakim günü mü değişti, Pazartesi mi?

Haberler.com - Gündem
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Hakim ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Hakim dizisi yeni bölümleri hangi gün? Hakim günü mü değişti, Pazartesi mi?

Ekranların beğenilen dizisi Hakim bugün yayın akışında yer almayınca izleyiciler tarafından ne zaman, saat kaçta ve hangi gün yayınlandığı merak edildi. Hakim dizisi izleyicileri Google'da, Hakim ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Hakim dizisi yeni bölümleri hangi gün? Günü mü değişti, Pazartesi mi? araştırması yapıyor. Peki, Hakim ne zaman? Hakim dizisi günü hangi gün? İşte detaylar...

Hakim, Limon Film imzalı, ilk bölümü 4 Nisan 2022 tarihinde yayınlanan, başrollerini Erdal Beşikçioğlu, Ebru Özkan, Uğur Yücel ve Yurdaer Okur'un paylaştığı dram, suç ve aksiyon türündeki Türk televizyon dizisi. Peki, Hakim ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Hakim dizisi yeni bölümleri hangi gün? Günü mü değişti, Pazartesi mi?

Hakim dizisi her hafta Pazartesi saat 20:00 'da ATV ekranlarında yayınlanıyor.

Fakat bugün yani 2 Mayıs Pazartesi 2022 tarihinde dizi yayınlanmayacak. Dizinin yeni bölümü haftaya yayınlanacak. Bugünkü yayın akışında Hakim dizisi yer almadı. Bayram dolayısıyla ara verdiği tahmin ediliyor.

Hakim dizisi bugün yayın akışında yer almadı. Twitter'dan yapılan paylaşıma göre dizi haftaya yani 9 Mayıs'ta ekranlara gelecek. Dizinin bayram dolayısıyla 1 hafta ara verdiği tahmin edilmektedir.

Hakim ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Hakim dizisi yeni bölümleri hangi gün? Hakim günü mü değişti, Pazartesi mi?

  • 19:00 - ATV Ana Haber
  • 20:00 - Vanguard (TV'de ilk)
  • 22:20 - Bir Zamanlar Hollywood'da

İşini yıllar boyunca adaleti sağlamak adına yapan ve etrafındaki herkes tarafından saygı gören hakimin oğlu bir suça karışır. Bu olay üzerine Hakim, büyük bir yüzleşme karşısında kalır.

Erdal Beşikçioğlu - Ömer Arif Derman

Ebru Özkan - Yasemin Kaner

Uğur Yücel - Cevdet Dağıstanlı

Yurdaer Okur - Azem Demirkıran

Eslem Akar - Deniz Demirkıran

Efekan Can - Metehan Demirkıran

Fatih Berk Şahin - Ozan Derman

Burcu Kara - Başkomiser Ayşe Korkmaz

Hasibe Eren - Gülbahar Yalçın

Gülsen Tuncer - Semra

Gökçen Gökçebağ -

Seda Akman - Zümrüt Demirkıran

Naz Çağla Irmak - Ceren

Hakan Yufkacıgil - Celayir

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Hakim dizisi, Dizi, Gündem, Magazin, Haberler

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