Hakim ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Hakim dizisi yeni bölümleri hangi gün? Hakim günü mü değişti, Pazartesi mi?
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Ekranların beğenilen dizisi Hakim bugün yayın akışında yer almayınca izleyiciler tarafından ne zaman, saat kaçta ve hangi gün yayınlandığı merak edildi. Hakim dizisi izleyicileri Google'da, Hakim ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Hakim dizisi yeni bölümleri hangi gün? Günü mü değişti, Pazartesi mi? araştırması yapıyor. Peki, Hakim ne zaman? Hakim dizisi günü hangi gün? İşte detaylar...
Hakim, Limon Film imzalı, ilk bölümü 4 Nisan 2022 tarihinde yayınlanan, başrollerini Erdal Beşikçioğlu, Ebru Özkan, Uğur Yücel ve Yurdaer Okur'un paylaştığı dram, suç ve aksiyon türündeki Türk televizyon dizisi. Peki, Hakim ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Hakim dizisi yeni bölümleri hangi gün? Günü mü değişti, Pazartesi mi?
Hakim dizisi her hafta Pazartesi saat 20:00 'da ATV ekranlarında yayınlanıyor.
Fakat bugün yani 2 Mayıs Pazartesi 2022 tarihinde dizi yayınlanmayacak. Dizinin yeni bölümü haftaya yayınlanacak. Bugünkü yayın akışında Hakim dizisi yer almadı. Bayram dolayısıyla ara verdiği tahmin ediliyor.
Hakim dizisi bugün yayın akışında yer almadı. Twitter'dan yapılan paylaşıma göre dizi haftaya yani 9 Mayıs'ta ekranlara gelecek. Dizinin bayram dolayısıyla 1 hafta ara verdiği tahmin edilmektedir.
- 19:00 - ATV Ana Haber
- 20:00 - Vanguard (TV'de ilk)
- 22:20 - Bir Zamanlar Hollywood'da
İşini yıllar boyunca adaleti sağlamak adına yapan ve etrafındaki herkes tarafından saygı gören hakimin oğlu bir suça karışır. Bu olay üzerine Hakim, büyük bir yüzleşme karşısında kalır.
Erdal Beşikçioğlu - Ömer Arif Derman
Ebru Özkan - Yasemin Kaner
Uğur Yücel - Cevdet Dağıstanlı
Yurdaer Okur - Azem Demirkıran
Eslem Akar - Deniz Demirkıran
Efekan Can - Metehan Demirkıran
Fatih Berk Şahin - Ozan Derman
Burcu Kara - Başkomiser Ayşe Korkmaz
Hasibe Eren - Gülbahar Yalçın
Gülsen Tuncer - Semra
Gökçen Gökçebağ -
Seda Akman - Zümrüt Demirkıran
Naz Çağla Irmak - Ceren
Hakan Yufkacıgil - Celayir