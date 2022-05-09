ATV ekranlarında yayınlanan Hakim dizisi seyirciden tam not almayı başardı. Hakim 5. bölüm full HD izle ve Hakim full HD bölüm izleme linkini araştıran seyirci, Hakim 5. bölüm tek parça izle ve Hakim full HD bölüm izle diye araştırıyor. Hakim full HD bölüm izle! Hakim 5. bölüm tek parça izle! Hakim son bölüm neler oldu? Detaylar haberimizdedir…

HAKİM SON BÖLÜM NELER OLDU?

Ömer Arif, taksicinin ölümüyle şantajdan kurtulmuştur. Fakat önünde daha büyük sıkıntılar vardır. Azem ensesindedir. Yasemin de onun peşinde… Gülbahar, Cevdet'i sıkıştırmaktadır. Cevdet, Gülbahar'la yaptığı anlaşmaya sadık kalır. Ancak işler planladığı gibi gitmez. Bunun üzerine Gülbahar, anlaşmayı fes etme kararı alır. Tüm bildiklerini anlatmak üzere Azem'e gider.

Deniz'le arası açılan Ozan ise vicdanının sesini daha fazla bastıramaz. Yaşananlara son vermek isteyen Ozan harekete geçer.

HAKİM FULL HD İZLE! (LİNK)

HAKİM KONUSU NE?

İdealist ve dürüst bir Hâkim, oğlunun suça karışmasının ardından, onu koruyabilmek için amansız bir savaşa girer. Hâkim Ömer Arif Derman, karısının ani ölümünden sonra, oğlu Ozan'la kendine yeni bir dünya kurmaya çalışmaktadır. Bu dünya Ozan'ın kaza sonucu birini öldürmesiyle alt üst olur… Ömer Arif, oğlu Ozan'ı korumak için, bugüne kadar inandığı tüm ilkelerinden vazgeçmek zorunda kalır. Zira Ozan'ın ölümüne neden olduğu genç, bir Mafya liderinin oğludur. Oğlunun hayatının tehlikede olması, Ömer Arif Derman'ı bambaşka bir adama dönüştürecek; oğlunu kurtarmak için gireceği savaşta, sadece kendini değil, sevdiklerini de ateşe atacaktır...

HAKİM 5. BÖLÜM FULL HD İZLE!

HAKİM OYUNCULARI

Erdal Beşikçioğlu (Ömer Arif Derman)

Ebru Özkan (Yasemin Kaner)

Uğur Yücel (Cevdet)

Yurdaer Okur (Azem Demirkıran)

Eslem Akar (Deniz Demirkıran)

Fatih Berk Şahin (Ozan Derman)

Burcu Kara (Ayşe Korkmaz)

Hasibe Eren (Gülbahar)

Gülsen Tuncer (Semra)

Seda Akman (Zümrüt Demirkıran)

Naz Çağla Irmak (Ceren)

HAKİM FULL HD BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Haberler.com - Gündem