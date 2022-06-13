Hakim Final Fragmanı 2 | "Parti gecesi Ozan'ın işini bitireceğim" @atv ? - Haberler

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Hakim Final Fragmanı 2 | "Parti gecesi Ozan'ın işini bitireceğim" @atv ?

DailyMotion.com - TV
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Hakim 10.Bölüm Final Fragmanı 2"Oğlunun son anlarını görmek istiyorsan biraz acele etmen gerek, Ben oğlumu son nefesinde kucağıma alamadım sen alırsın"Tüm bölümleri izlemek için: https://www.youtube.

Hakim 10.Bölüm Final Fragmanı 2

"Oğlunun son anlarını görmek istiyorsan biraz acele etmen gerek, Ben oğlumu son nefesinde kucağıma alamadım sen alırsın"

Tüm bölümleri izlemek için: https://www.youtube.com/playlist'list=PLQjJbKre--S19W-V9xI4IMri6-k0pSPZi

#Hakim Pazartesi #atv'de!

Oyuncular: Erdal Beşikçioğlu (Ömer Arif Derman), Ebru Özkan (Yasemin Kaner), Uğur Yücel (Cevdet), Yurdaer Okur (Azem Demirkıran), Eslem Akar (Deniz Demirkıran), Fatih Berk Şahin (Ozan Derman), Burcu Kara (Ayşe Korkmaz), Hasibe Eren (Gülbahar), Gülsen Tuncer (Semra), Seda Akman (Zümrüt Demirkıran), Naz Çağla Irmak (Ceren)

Hakim YouTube Kanalına abone ol: http://atv.link/hakim

Hakim Facebook: https://www.facebook.com/hakimatvdizi

Hakim Instagram: https://www.instagram.com/hakimatvdizi/

Hakim Twitter: https://twitter.com/Hakimatv

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