Hakim dizisi saat kaçta bitiyor? Hakim dizisi saat kaçta başlıyor?
- Güncelleme:
Televizyon dizilerinin saat kaçta başlayıp kaçta bittikleri bir sonraki programı veya diziyi bekleyenler tarafından merak ediliyor. Peki, ATV'de yayınlanan Hakim saat kaçta bitiyor? Hakim kaçta bitiyor? Hakim saat kaçta başlıyor? Hakim ne zaman bitiyor?
Hakim saat kaçta bitiyor? Televizyon dizilerinin saat kaçta başlayıp kaçta bittikleri bir sonraki programı veya diziyi bekleyenler tarafından merak ediliyor. Peki, ATV'de yayınlanan Hakim saat kaçta bitiyor? Hakim kaçta bitiyor? Hakim saat kaçta başlıyor? Hakim ne zaman bitiyor? İşte detaylar...
ATV yayın akışına göre Hakim saat 20.00'da başlayıp, saat 23.00'da bitmektedir.
Hakim her Pazartesi günü saat 20:00'da ATV'de başlıyor.
İşini yıllar boyunca adaleti sağlamak adına yapan ve etrafındaki herkes tarafından saygı gören hakimin oğlu bir suça karışır. Bu olay üzerine Hakim, büyük bir yüzleşme karşısında kalır.
- Erdal Beşikçioğlu - Ömer Arif Derman
- Ebru Özkan - Yasemin Kaner
- Uğur Yücel - Cevdet Dağıstanlı
- Yurdaer Okur - Azem Demirkıran
- Eslem Akar - Deniz Demirkıran
- Yağız Can Konyalı - Metehan Demirkıran
- Fatih Berk Şahin - Ozan Derman
- Burcu Kara - Ayşe Korkmaz
- Hasibe Eren - Gülbahar Yalçın
- Gülsen Tuncer - Semra
- Gökçen Gökçebağ
- Seda Akman - Zümrüt Demirkıran
- Naz Çağla Irmak - Ceren
- Hakan Yufkacıgil - Celayir