Hakim dizisi saat kaçta bitiyor? Hakim dizisi saat kaçta başlıyor?

Hakim saat kaçta bitiyor? Televizyon dizilerinin saat kaçta başlayıp kaçta bittikleri bir sonraki programı veya diziyi bekleyenler tarafından merak ediliyor. Peki, ATV'de yayınlanan Hakim saat kaçta bitiyor? Hakim kaçta bitiyor? Hakim saat kaçta başlıyor? Hakim ne zaman bitiyor? İşte detaylar...

HAKİM KAÇTA BİTİYOR?

ATV yayın akışına göre Hakim saat 20.00'da başlayıp, saat 23.00'da bitmektedir.

HAKİM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Hakim her Pazartesi günü saat 20:00'da ATV'de başlıyor.

HAKİM KONUSU NE?

İşini yıllar boyunca adaleti sağlamak adına yapan ve etrafındaki herkes tarafından saygı gören hakimin oğlu bir suça karışır. Bu olay üzerine Hakim, büyük bir yüzleşme karşısında kalır.

HAKİM OYUNCULARI KİMLER?

Erdal Beşikçioğlu - Ömer Arif Derman

Ebru Özkan - Yasemin Kaner

Uğur Yücel - Cevdet Dağıstanlı

Yurdaer Okur - Azem Demirkıran

Eslem Akar - Deniz Demirkıran

Yağız Can Konyalı - Metehan Demirkıran

Fatih Berk Şahin - Ozan Derman

Burcu Kara - Ayşe Korkmaz

Hasibe Eren - Gülbahar Yalçın

Gülsen Tuncer - Semra

Gökçen Gökçebağ

Seda Akman - Zümrüt Demirkıran

Naz Çağla Irmak - Ceren

Hakan Yufkacıgil - Celayir

Haberler.com - Gündem