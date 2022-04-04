Hakim dizisi konusu nedir? Hakim oyuncuları kimlerdir? Hakim dizisi gerçek hayat hikayesi mi, uyarlama mı?

Hakim dizisinde başrol oyuncusu olan Erdal Beşikçioğlu, canlandırdığı karakteri ile dikkat çekmeyi başarmıştır. Hakim dizisi konusu nedir ve Hakim oyuncuları kimlerdir izleyenler tarafından merak ediliyor. Her Pazartesi yeni bölümü ile ekranlara gelecek olan Hakim dizisi konusu gündeme geliyor. Hakim dizisi konusu nedir? Hakim oyuncuları kimlerdir? Hakim dizisi gerçek hayat hikayesi mi? Detaylar haberimizdedir…

HAKİM DİZİSİ KONUSU NEDİR?

İdealist ve dürüst bir Hâkim, oğlunun suça karışmasının ardından, onu koruyabilmek için amansız bir savaşa girer. Hâkim Ömer Arif Derman, karısının ani ölümünden sonra, oğlu Ozan'la kendine yeni bir dünya kurmaya çalışmaktadır. Bu dünya Ozan'ın kaza sonucu birini öldürmesiyle alt üst olur… Ömer Arif, oğlu Ozan'ı korumak için, bugüne kadar inandığı tüm ilkelerinden vazgeçmek zorunda kalır. Zira Ozan'ın ölümüne neden olduğu genç, bir Mafya liderinin oğludur. Oğlunun hayatının tehlikede olması, Ömer Arif Derman'ı bambaşka bir adama dönüştürecek; oğlunu kurtarmak için gireceği savaşta, sadece kendini değil, sevdiklerini de ateşe atacaktır...

HAKİM OYUNCULARI KİMLERDİR?

Erdal Beşikçioğlu (Ömer Arif Derman)

Ebru Özkan (Yasemin Kaner)

Uğur Yücel (Cevdet)

Yurdaer Okur (Azem Demirkıran)

Eslem Akar (Deniz Demirkıran)

Fatih Berk Şahin (Ozan Derman)

Burcu Kara (Ayşe Korkmaz)

Hasibe Eren (Gülbahar)

Gülsen Tuncer (Semra)

Seda Akman (Zümrüt Demirkıran)

Naz Çağla Irmak (Ceren)

HAKİM DİZİSİ UYARLAMA MI?

ATV'de yayınlanan Hakim dizisi gerçek bir hayat hikayesi mi yoksa uyarlama mı merak ediliyor. Hakim dizisi Your Honor adlı yabancı yapımdan uyarlanarak ekranlara geldiği belirtiliyor.

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