Hakim dizisi final mi yapıyor? Hakim dizisi bitiyor mu, ne zaman bitiyor? Hakim dizisi neden final yapıyor? - Haberler

Oyuncu kadrosunda Erdal Beşikçioğlu, Uğur Yücel, Burcu Kara, Yurdaer Okur, Hasibe Eren gibi isimleri bir araya getiren dizinin hem konusu hem oyuncu kadrosu itibarıyla reytinglerde iyi bir sıralama elde etmesi bekleniyordu. Ancak beklenen olmayınca dizi final kararı aldı. Peki, Hakim dizisi final mi yapıyor? Hakim dizisi bitiyor mu, ne zaman bitiyor? Hakim dizisi neden final yapıyor? İşte detaylar haberimizde...

HAKİM DİZİSİ FİNAL Mİ YAPIYOR?

Your Honor dizisinden uyarlanan ve idealist bir hakimin yaşadıklarını konu alan dizi, reytinglerde bekleneni veremedi. Rakiplerinin gerisinde kalan ve istenen etkiyi uyandıramayan diziyle ilgili final ihtimali konuşulmaya başlandı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Hakim 10. bölümde ekrana veda edecek. Diğer yandan Uğur Yücel de Hakim'in 30 Mayıs'ta yayınlanacak yeni bölümüyle projeden ayrılacak.

HAKİM DİZİSİ BİTİYOR MU?

İdealist bir hakimin yaşadıklarını ekrana taşıyan dizinin 10. bölümde ekrana veda edeceği konuşuluyor.

Öte yandan Uğur Yücel "Hakim"in bu akşam ekrana gelecek bölümünde projeden ayrılacak.

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