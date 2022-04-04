Hakim 'Deniz' kimdir? Hakim Deniz gerçek adı nedir? Eslem Akar kimdir, kaç yaşında? Dizileri ve filmleri...

Hakim dizisinde 'Deniz' kimdir, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Limon Film imzalı, ilk bölümü 4 Nisan 2022 tarihinde yayınlanacak olan, başrollerini Erdal Beşikçioğlu, Ebru Özkan, Eslem Akar ve Yurdaer Okur'un paylaştığı dram, suç ve aksiyon türündeki Türk televizyon dizisi Hakim'de Ömer kimdir? Hakim Ömer Arif Derman gerçek adı nedir? Eslem Akar kimdir, kaç yaşında?

HAKİM DENİZ KİMDİR?

Azem Demikıran'ın tek kızı… Ozan'ın umutsuz aşkı... Hayata karşı farklı bir bakış açısı olan, iyi eğitimli biri... Annesiyle her ne kadar zıtlaşsa da hayrandır ona. Ailesinde en çok kardeşi Mert'i sevmektedir. Mert'in ölümü Deniz'in dönüm noktası olur. Hayatının en güzel ve içten yanını Mert'le kaybeder. Ta ki Ozan'la tanışana kadar. Bu gizemli çocuğa günden güne çekilen Deniz, kendini korkunç bir gerçeğin içinde bulacaktır.

HAKİM DENİZ GERÇEK ADI NEDİR?

Konusu; İşini yıllar boyunca adaleti sağlamak adına yapan ve etrafındaki herkes tarafından saygı gören hakimin oğlu bir suça karışır. Bu olay üzerine Hakim, büyük bir yüzleşme karşısında kalır. Hakim dizisinde Deniz Demirkıran karakterini canlandıran isim Eslem Akar'dır.

VİDEO AÇILMIYORSA BURAYA TIKLAYINIZ. ESLEM AKAR KİMDİR? İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini Terakki Vakfı Okulları'nda tamamlayan Eslem Akar, hâlen Bahçeşehir Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğrencisidir.

Haberler.com - Gündem