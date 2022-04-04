Hakim 'Cevdet' kimdir? Hakim Cevdet gerçek adı nedir? Uğur Yücel kimdir, kaç yaşında? Dizileri ve filmleri...

Hakim dizisinde 'Cevdet' kimdir, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Limon Film imzalı, ilk bölümü 4 Nisan 2022 tarihinde yayınlanacak olan, başrollerini Erdal Beşikçioğlu, Ebru Özkan, Uğur Yücel ve Yurdaer Okur'un paylaştığı dram, suç ve aksiyon türündeki Türk televizyon dizisi Hakim'de Ömer kimdir? Hakim Ömer Arif Derman gerçek adı nedir? Uğur Yücel kimdir, kaç yaşında?

HAKİM CEVDET KİMDİR?

Zor yollardan geçmiş bir adamdır Cevdet, dava adamıdır. Çok şey görmüştür, çoğu kez kirlenmiştir. Fakat Ömer'le ilişkisi hep temiz kalmıştır. İçgüdüleri kuvvetli, akıllı bir adamdır. Yaşadıklarını ardında bırakıp siyasete atılmış, bağımsız olarak belediye başkanlığına aday olmuştur. Can dostu Ömer Arif'in yardım istemesiyle, o da kendini ateşin içinde bulacak, en az Ömer Arif kadar can yakacaktır.

HAKİM CEVDET GERÇEK ADI NEDİR?

Konusu; İşini yıllar boyunca adaleti sağlamak adına yapan ve etrafındaki herkes tarafından saygı gören hakimin oğlu bir suça karışır. Bu olay üzerine Hakim, büyük bir yüzleşme karşısında kalır. Hakim dizisinde Cevdet karakterini canlandıran isim Uğur Yücel'dir.

VİDEO AÇILMIYORSA BURAYA TIKLAYINIZ. UĞUR YÜCEL KİMDİR? 1957 yılında İstanbul'da doğdu. Aslen Vanlıdır.[kaynak belirtilmeli] İstanbul Belediye Konservatuvarı Tiyatro Bölümünü bitirdi ve 1977 yılında tek kişilik bir gösteriyle oyunculuk kariyerine başladı. 1975-1984 yılları arasında Kenter Tiyatrosu, Tef Kabare Tiyatrosu, Dormen Tiyatrosu ve Şan Müzikholü'nde çeşitli oyunlarda oynadı. Bunların dışında, Sezen Aksu ve Müjde Ar ile ayrı ayrı sahne şovları yaptı. Televizyonda, Aziz Ahmet, Karanlıkta Koşanlar, Alacakaranlık ve Hırsız Polis gibi dizilerde oynadı; bunlardan Karanlıkta Koşanlar'ın tamamını ve Alacakaranlık'ın bazı bölümlerini (Alican Yücel takma adıyla) yönetti. Karanlıkta Koşanlar dizisinin senaryosunu, Ahmet Ümit'in polisiye öyküsünden uyarlayarak yazdı; Alacakaranlık'ın yazımına da katkıda bulundu. Arabesk'le, 'Sinema Yazarları Derneği En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu', Muhsin Bey'le Antalya Film Festivali'nde 'En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu' ödüllerini aldı. İlk sekiz bölümünü çektiği İkinci Bahar adlı TV dizisi ile İletişim Fakültesi En İyi Tv Yönetmeni Ödülünü aldı. Gemide ve Laleli'de Bir Azize filmlerinin müziklerini yaptı. Yönettiği ilk film olan Yazı Tura ile Antalya Film Festivali En İyi Film, En İyi Senaryo, En İyi Yönetmen ödülleri dâhil 11 ödül aldı. 2007 yılında sona eren Hırsız Polis isimli dizide rol aldı ve başrollerini Türkan Şoray ile birlikte paylaştığı Hayatımın Kadınısın adlı filmi çekti. 2008 yılında Türkiye'de bir ilk olan Kolay Gelsin adlı doğaçlama sit-com denemesinin yönetmeni oldu, ama proje uzun ömürlü olmadı. 2008-2010 yılları arasında yayınlanmış olan Canım Ailem adlı TV dizisinde başrol oynamıştır. Kendi yönettiği Ejder Kapanı adlı sinema filminde Kenan İmirzalıoğlu, Nejat İşler, Berrak Tüzünataç ve Ceyda Düvenci ile birlikte başrolü paylaşmıştır. Oyuncu 2013-2015 yıllar arasında Aramızda Kalsın adlı dizide Bahattin karakterini canlandırdı. 2017 yılında İçerde adlı dizide Kudret Sönmez karakterini canlandırdı. Dizileri Oyuncu Aziz Ahmet - 1994

Karanlıkta Koşanlar - 2001

Alacakaranlık - 2003-2005 - Tahir Kemal Bozoğlu

Hırsız Polis - 2005-2007 Aksak

Canım Ailem - 2008-2010 - Samim Altın

Aramızda Kalsın - 2013-2015 - Bahattin

Familya - 2016 - Yaşar Beyoğlu

İçerde - 2017 - Kudret Sönmez

Nefes Nefese - 2018 - Ayaz Kıran (Atmaca)

Muhteşem İkili - 2018 - Sadri

Yüzleşme - 2019 - Fikret Kalenderoğlu

Kırmızı Oda - 2020-2021 - Vahit Karahanoğlu (15-30)

Fatma - 2021 - Yazar

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz - 2021 - Ağa Dayı

Uysallar - 2022 - Olcay Uysal

Hakim - 2022 - Cevdet Yönetmen İkinci Bahar 1999

Karanlıkta Koşanlar 2001 Yapımcı Alacakaranlık 2003 Senaryo Aziz Ahmet 1994

Karanlıkta Koşanlar 2001 Kitapları "Yağmur Kesiği", öykü kitabı, Can Yayınları, 2013 (ISBN 9789750715723) Ödülleri 24. Antalya Film Festivali, 1987, Muhsin Bey, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu

Siyad, 1989 Arabesk, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi, 1999 İkinci Bahar, En iyi Tv yönetmeni ödülü.

41. Antalya Film Festivali, 2004, Yazı Tura, En İyi Film

41. Antalya Film Festivali, 2004, Yazı Tura, En İyi Senaryo

41. Antalya Film Festivali, 2004, Yazı Tura, En İyi Yönetmen

16. Ankara Film Festivali, 2005, Yazı Tura, Mahmut Tali Öngören Özel Ödülü

10. Nürnberg Türkiye/Almanya Film Festivali, 2005, Yazı Tura, En İyi Film

24. İstanbul Film Festivali, 2005, Yazı Tura, En İyi Yönetmen

24. İstanbul Film Festivali, 2005, Yazı Tura, Halk Jürisi Ödülü

12. Adana Altın Koza Film Şenliği, 2005, Yazı Tura, En İyi Yönetmen

47. Mannheim- Heidelberg Film Festivali Yazı Tura, FIPRESCI Ödülü.

İskenderiye Film Festivali, 2007, Hayatımın Kadınısın, En iyi Erkek Oyuncu

Haberler.com - Gündem