Hakim 'Ceren' kimdir? Hakim Ceren gerçek adı nedir? Naz Çağla Irmak kimdir, kaç yaşında? Dizileri ve filmleri...

Hakim dizisinde 'Ceren' kimdir, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Limon Film imzalı, ilk bölümü 4 Nisan 2022 tarihinde yayınlanacak olan, başrollerini Erdal Beşikçioğlu, Ebru Özkan, Uğur Yücel ve Yurdaer Okur'un paylaştığı dram, suç ve aksiyon türündeki Türk televizyon dizisi Hakim'de Ömer kimdir? Hakim Ömer Arif Derman gerçek adı nedir? Naz Çağla Irmak kimdir, kaç yaşında?

HAKİM CEREN KİMDİR?

Ozan'ın sevgilisi. Ozan'a her zaman destek olmaya çalışır, yanında olur. Ozan korkunç gerçeği ona itiraf eder. Ozan'ın Deniz'le görüştüğünü öğrenince Deniz'e gerçeği söyleyecektir. Mert'in ölümüne sebep olanın Ozan olduğu gerçeğini…

HAKİM CEREN GERÇEK ADI NEDİR?

Konusu; İşini yıllar boyunca adaleti sağlamak adına yapan ve etrafındaki herkes tarafından saygı gören hakimin oğlu bir suça karışır. Bu olay üzerine Hakim, büyük bir yüzleşme karşısında kalır. Hakim dizisinde Ceren karakterini canlandıran isim Naz Çağla Irmak'tır.

VİDEO AÇILMIYORSA BURAYA TIKLAYINIZ. NAZ ÇAĞLA IRMAK KİMDİR? Naz Çağla Irmak, 31 Mayıs 1997 yılında Ankara'da doğdu. Pera Güzel Sanatlar Lisesi'nden mezun oldu. 2015 yılında atv'de yayınlanan Kırgın Çiçekler dizisinde Kader karakterine hayat verdi. Hülya Gülşen'ın kızıdır. Dizi kariyerinde ilk olarak annesiyle birlikte Bizim Evin Halleri isimli yapımda kamera karşısına geçti. Bizim Evin Halleri dizisi ile profesyonel kariyerine adım atmış olsa da asıl çıkışını ATV ekranlarında yayınlanmaya başlayan Kırgın Çiçekler dizisi ile sağladı. 2019'da vizyona giren Çakallarla Dans 5 filminde yer aldı. En son Dostoyevski'nin Tiyatro sahnesine uyarlanan eseri "Westend – Batının Sonu" oyununda yer aldı.

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