Hakim CANLI izle! ATV Hakim 3. bölüm canlı izle! Hakim yeni bölüm ATV canlı izle linki!
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ATV'nin sevilen dizisi Hakim bugün yeni bölümü ile ekranlara gelecek. Dizinin 3. bölümünü izlemek isteyen izleyiciler Hakim canlı izle linki araştırıyor. ATV Hakim 3. bölüm izle ile dizinin yayınlandığı kanal olan atv canlı izle linki dizinin yayına girmesinin ardından en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Peki, Hakim canlı izle ve atv canlı yayın izle linki ile ATV Hakim 3. bölüm canlı izle! Hakim yeni bölüm canlı izle linki haberimizde...
Hakim canlı izle linki araştırılıyor. ATV'nin sevilen dizisi Hakim bugün yeni bölümü ile ekranlara gelecek. Dizinin 3. bölümünü izlemek isteyen izleyiciler Hakim canlı izle linki araştırıyor. ATV Hakim 3. bölüm izle ile dizinin yayınlandığı kanal olan atv canlı izle linki dizinin yayına girmesinin ardından en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Peki, Hakim canlı izle ve atv canlı yayın izle linki ile ATV Hakim 3. bölüm canlı izle! Hakim yeni bölüm canlı izle linki haberimizde...
"Ömer Arif Derman'ı diyorum, Azem'in çocuğuna o çarptı!"
Ömer Arif, aldığı tehdit telefonuyla altüst olur. Şantajcı, hâkimden para koparmaya çalışır. Bu gizemli kişinin peşine düşen Ömer Arif, kendini beklenmedik bir durumun içinde bulacaktır.
Ozan'ın şüpheli ve garip tavırları Deniz'in dikkatini çeker. Onun gerçekte kim olduğunu sorgulaması, Ozan'ın Deniz'den uzaklaşmasına neden olacaktır.
Azem, oğlunun ölümünün ardındaki sır perdesini aralamaya kararlıdır. Bu uğurda Ömer Arif ve Yasemin ile görüşür, aklındaki sorulara yanıt arar. Azem yakaladığı ipucu sayesinde gerçeğe bir adım daha yaklaşacaktır.
Hakim canlı izlemek için HAKİM CANLI İZLE 'ye tıklayınız.
Ömer Arif kazanın izlerini silmeye çalışır
Ozan'ın kaza yaptığı arabanın yakalanmasıyla beraber bazı gerçekler su yüzüne çıkar. Arabayı hurdacıya götüren genç gözaltına alınır. Ömer Arif iyice köşeye sıkışır. Yasemin'den yardım isteyen Ömer Arif için işler gittikçe zorlaşmaktadır.
Ömer Arif kazanın izlerini silmeye çalışırken, Ozan ise kendi başına hareket eder. Babasından gizli, öldürdüğü gencin mezarına gider. Mezarda karşılaştığı kişi Ozan'ın hayatını değiştirecektir...
Azem ise yakalanan genç çocuğun arkasında kim olduğunu öğrenmek için harekete geçer. Kendi yöntemleriyle olayı soruşturan Azem, şok edici bir gerçeği fark eder… Bu gerçek herkes için sonun başlangıcı olacaktır...
Hakim dizisi her hafta Pazartesi günü saat 20:00 'da ATV ekranlarına geliyor.
İşini yıllar boyunca adaleti sağlamak adına yapan ve etrafındaki herkes tarafından saygı gören hakimin oğlu bir suça karışır. Bu olay üzerine Hakim, büyük bir yüzleşme karşısında kalır.
- Erdal Beşikçioğlu - Ömer Arif Derman
- Ebru Özkan - Yasemin Kaner
- Uğur Yücel - Cevdet Dağıstanlı
- Yurdaer Okur - Azem Demirkıran
- Eslem Akar - Deniz Demirkıran
- Yağız Can Konyalı - Metehan Demirkıran
- Fatih Berk Şahin - Ozan Derman
- Burcu Kara - Ayşe Korkmaz
- Hasibe Eren - Gülbahar Yalçın
- Gülsen Tuncer - Semra
- Gökçen Gökçebağ -
- Seda Akman - Zümrüt Demirkıran
- Naz Çağla Irmak - Ceren
- Hakan Yufkacıgil - Celayir