Hakim bu akşam yok mu? Hakim yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? ATV Hakim yeni bölüm kaçta başlıyor?

Hakim bu akşam yok mu sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Yeni bölümü henüz başlamayan Hakim dizisi saat kaçta başlıyor? Kısa sürede büyük beğeni toplayan dizi konusu ile dikkat çekiyor. Sezona bomba gibi başlayan Hakim yeni bölüm fragmanı çıktı mı merak ediliyor.

HAKİM YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Hakim dizisi her hafta Pazartesi günü saat 20:00 'da ATV ekranlarına geliyor. Ancak Ramazan programı nedeniyle dizi 20:10 itibarıyla başlıyor.

HAKİM KONUSU NE?

İşini yıllar boyunca adaleti sağlamak adına yapan ve etrafındaki herkes tarafından saygı gören hakimin oğlu bir suça karışır. Bu olay üzerine Hakim, büyük bir yüzleşme karşısında kalır.

HAKİM OYUNCULARI KİMLER?

Erdal Beşikçioğlu - Ömer Arif Derman

Ebru Özkan - Yasemin Kaner

Uğur Yücel - Cevdet Dağıstanlı

Yurdaer Okur - Azem Demirkıran

Eslem Akar - Deniz Demirkıran

Yağız Can Konyalı - Metehan Demirkıran

Fatih Berk Şahin - Ozan Derman

Burcu Kara - Ayşe Korkmaz

Hasibe Eren - Gülbahar Yalçın

Gülsen Tuncer - Semra

Gökçen Gökçebağ -

Seda Akman - Zümrüt Demirkıran

Naz Çağla Irmak - Ceren

Hakan Yufkacıgil - Celayir