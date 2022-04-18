Hakim bu akşam yok mu? Hakim yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? ATV Hakim yeni bölüm kaçta başlıyor?
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ATV ekranlarında yeni başlayan Hakim dizisinin yeni bölümü ne zaman? Konusu ile dikkat çeken dizide başarılı oyunculuk performansları beğeni toplarken Hakim dizisi bu akşam yok mu, yeni bölüm saat kaçta başlıyor? merak edildi. İşte detaylar haberimizde...
Hakim bu akşam yok mu sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Yeni bölümü henüz başlamayan Hakim dizisi saat kaçta başlıyor? Kısa sürede büyük beğeni toplayan dizi konusu ile dikkat çekiyor. Sezona bomba gibi başlayan Hakim yeni bölüm fragmanı çıktı mı merak ediliyor.
Hakim dizisi her hafta Pazartesi günü saat 20:00 'da ATV ekranlarına geliyor. Ancak Ramazan programı nedeniyle dizi 20:10 itibarıyla başlıyor.
İşini yıllar boyunca adaleti sağlamak adına yapan ve etrafındaki herkes tarafından saygı gören hakimin oğlu bir suça karışır. Bu olay üzerine Hakim, büyük bir yüzleşme karşısında kalır.
- Erdal Beşikçioğlu - Ömer Arif Derman
- Ebru Özkan - Yasemin Kaner
- Uğur Yücel - Cevdet Dağıstanlı
- Yurdaer Okur - Azem Demirkıran
- Eslem Akar - Deniz Demirkıran
- Yağız Can Konyalı - Metehan Demirkıran
- Fatih Berk Şahin - Ozan Derman
- Burcu Kara - Ayşe Korkmaz
- Hasibe Eren - Gülbahar Yalçın
- Gülsen Tuncer - Semra
- Gökçen Gökçebağ -
- Seda Akman - Zümrüt Demirkıran
- Naz Çağla Irmak - Ceren
- Hakan Yufkacıgil - Celayir