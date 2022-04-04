Hakim 'Azem' kimdir? Hakim Azem gerçek adı nedir? Yurdaer Okur kimdir, kaç yaşında? Dizileri ve filmleri...

Hakim dizisinde 'Azem' kimdir, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Limon Film imzalı, ilk bölümü 4 Nisan 2022 tarihinde yayınlanacak olan, başrollerini Erdal Beşikçioğlu, Ebru Özkan, Uğur Yücel ve Yurdaer Okur'un paylaştığı dram, suç ve aksiyon türündeki Türk televizyon dizisi Hakim'de Azem kimdir? Hakim Azem Demirkıran gerçek adı nedir? Yurdaer Okur kimdir, kaç yaşında?

HAKİM AZEM DEMİRKIRAN KİMDİR?

Arnavut kökenli bir ailenin en büyük oğludur Azem. Hayatı sokaklarda öğrenmiştir. Kendine has bir adalet duygusu vardır. Kolay sinirlenmeyen, soğukkanlı bir adamdır. Fakat gözü döndüğünde, onu durdurmak mümkün değildir. Azem'in olan bitenden sonra en çok kıymet verdiği ve kaybetmekten korktuğu kişi kızı Deniz'dir. Kızının üzerine titrer. Bu özen kimi zaman Deniz'le arasının açılmasına sebep olur. Büyük oğlu Metehan'ın cezaevinden çıkmasıyla baba oğulun ilişkisi Mert'in kaybı üzerine daha derin bir bağla güçlenir. Çocukları öldükten sonra karısı Zümrüt'le arası giderek açılır. Evlat acısı ve intikam, Azem'i hiç olmadığı kadar tehlikeli bir hale getirecektir…

HAKİM AZEM GERÇEK ADI NEDİR?

Konusu; İşini yıllar boyunca adaleti sağlamak adına yapan ve etrafındaki herkes tarafından saygı gören hakimin oğlu bir suça karışır. Bu olay üzerine Hakim, büyük bir yüzleşme karşısında kalır. Hakim dizisinde Azem Demirkıran karakterini canlandıran isim Yurdaer Okur'dur.

Video açılmıyorsa buraya tıklayınız. YURDAER OKUR KİMDİR? 29 Ekim 1974'te Rize'de doğdu. Bafra Süper Lisesi'ni bitirdikten sonra Akdeniz Üniversitesi "Turizm İşletmeciliği" bölümüne girdi. Üç sene bu okulda okuduktan sonra işletmenin kendisine göre olmadığını anladı ve 1994 senesinde Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı tiyatro bölümünü kazandı. Daha Sonra M.S.Ü Devlet Konservatuar'ında yüksek lisans yaptı. atv'de yayınlanan Karadayı dizisindeki Savcı Turgut rolüyle hafızalara kazındı. Tiyatro aktörlüğünün dışında, sinema ve televizyon çalışmaları yaptı. 2004 yılında Fransa-Türkiye ortak yapımı olan Estelle Bonnet-Gérard'ın Chemins d'O (Güneşin Doğuşu) adlı filminde rol aldı. Aslı ile Kerem, Karadayı, Sakarya Fırat, Yeter, Reaksiyon, Saruhan, Direniş Karatay, Hakan: Muhafız, 7. Koğuştaki Mucize gibi birçok dizi ve filmde rol alan Okur; 2020 yılında Kuruluş Osman dizisinde "Balgay" karakterini, Kefaret dizisinde "Ahmet Çınarlı" karakterini canlandırdı. Ayrıca, 2017 yılında şarkıcı Sıla'nın "Yan Benimle" adlı şarkısına çekilen klipte yer almıştır.

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