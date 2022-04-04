Hakim 'Ayşe' kimdir? Hakim Ayşe Korkmaz gerçek adı nedir? Burcu Kara kimdir, kaç yaşında? Dizileri ve filmleri...
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ATV ekranlarında başlayan Hakim dizisi, ilk bölümüyle dikkat çekiyor. Dizideki karakterlerden biri olan Ayşe, araştırılan isimlerden. Hakim Ayşe kimdir, Hakim Ayşe gerçek adı nedir? sorularının yanıtı merak edilen konulardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Peki, Hakim dizisinde Ayşe'yi canlandıran Burcu Kara kimdir?
Hakim dizisinde 'Ayşe' kimdir, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Limon Film imzalı, ilk bölümü 4 Nisan 2022 tarihinde yayınlanacak olan, başrollerini Erdal Beşikçioğlu, Ebru Özkan, Burcu Kara ve Yurdaer Okur'un paylaştığı dram, suç ve aksiyon türündeki Türk televizyon dizisi Hakim'de Ömer kimdir? Hakim Ömer Arif Derman gerçek adı nedir? Burcu Kara kimdir, kaç yaşında?
Ömer Arif'in karısı Aylin'in asayiş şubedeki iş arkadaşı, yakın dostudur. Aylin'in ölümünden sonra Ömer Arif ve Ozan'a elinden geldiğince destek olmaya çalışmıştır. Ozan'ı kendi oğlu gibi sever ve her fırsatta dile getirir. Ayşe'nin bir bebeği vardır. Gizemli bir geçmişi içine gömmeye çalışır aynı zamanda... Öte yandan, Ömer Arif'e karşı gizli bir hayranlığı vardır. Ömer Arif'in Yasemin'le yakınlaşması sonucu hayal kırıklığına uğrar. Ancak sırf bu nedenle Ömer Arif'e cephe alacak bir kadın değildir. Arkadaşı Aylin'den emanet kalan Ozan ve Ömer Arif'e her koşulda yardım edecektir.
Konusu; İşini yıllar boyunca adaleti sağlamak adına yapan ve etrafındaki herkes tarafından saygı gören hakimin oğlu bir suça karışır. Bu olay üzerine Hakim, büyük bir yüzleşme karşısında kalır. Hakim dizisinde Ayşe karakterini canlandıran isim Burcu Kara'dır.
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Burcu Kara (1 Mart 1980, Bursa) Türk dizi ve sinema oyuncusudur.
Ailesinin ilk çocuğu olmasıyla birlikte anne ve babasının öğretmenlik yapmasından dolayı ilkokula 4-5 yaşında başladı ve 9 yaşında ilkokulu bitirdi. 16 yaşında üniversite sıralarıyla tanışmış, 20 yaşında üniversiteyi bitirmişti. 2000 yılında Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisat Bölümünden mezun oldu.
Eskişehir'de okurken aynı zamanda yerel kanallarda da sunuculuk yaptı. Sonra Bursa'ya dönerek kendi mesleği olan yatırım uzmanlığını yapmaya başladı fakat umduğu heyecanı bu meslekte bulamadı ve diksiyon ve spikerlik kursları için İstanbul'a gidip gelmeye başladı.
Olay TV'de program sunmasının ardından Kanal D'de çalışma fırsatını yakaladı, bir süre muhabir olarak çalıştıktan sonra 2002 yılında "Haber Spikeri" olarak haberleri sunmaya başladı. Bursa'daki kariyerini ve ailesini bırakarak İstanbul'a yerleşti. Radyo D ve Radyo Foreks'te de haber spikerliği yaptı.
Şahika Tekand'da oyunculuk dersleri almaya başladı ve kısa bir süre sonra Haziran Gecesi'nde "Duygu" karakterini canlandırma fırsatını yakaladı. O Şimdi Mahkum filminde spiker kız ve Dünyayı Kurtaran Adamın Oğlu filminde Prenses Maya karakteriyle karşımıza çıktı. 2005 yılında Cine 5 kanalında "Cinesinema" programının, 2007 yılında Show Max kanalında "Burcuyla" programının sunuculuğunu üstlendi. 2007 yılında, "Sadri Alışık Tiyatrosu"nda sahnelenen bir Atıf Yılmaz eseri olan "Güllü"nün tiyatro versiyonunda Kerem Alışık ile başrolleri paylaştı. Ardından Elveda Derken dizisinde "Zeynep" rolünü canlandırdı. İpsiz Recep adlı yapımda da rol aldı.
2011 yılında kendisiyle aynı mesleği paylaşan oyuncu Buğra Gülsoy ile evlenmiştir. 2 Ağustos 2012 tarihinde Buğra Gülsoy'la olan evliliklerini sonlandırdılar. 2016 yılında yönetmen Fırat Doğu Parlak ile evlenmiştir.[1]
Filmografisi
- Haziran Gecesi (Duygu) (2004)
- Elveda Derken (Zeynep) (2007)
- İpsiz Recep (Ayşe) (2008-2009)
- Maskeli Balo (Zeynep) (2010)
- Kirli Beyaz (Zeynep) (2010)
- Yıllar Sonra (Seda) (2011)
- Tozlu Yollar (Feraye) (2013)
- Tatar Ramazan (Ebru) (2013)
- Milat (Gökçe) (2015)
- Keşke Hiç Büyümeseydik (Serpil) (2018)
- Kırmızı Oda (Zuhal) (2020)
- Hakim (Ayşe Korkmaz) (2022-)
- O Şimdi Mahkum (Spiker) (2005)-Sinema
- Dünyayı Kurtaran Adamın Oğlu (Prenses Maya) (2006)-Sinema
- Romantik Komedi (Zeynep) (2010)-Sinema
- Romantik Komedi 2: Bekarlığa Veda (Zeynep) (2013)-Sinema
- Şuursuz Aşk (2019) - Sinema
- Pantene (Reklam)-2007
- Seramiksan (Reklam)-2011
- Doğuş Çay (Reklam)-2012
- Pantene (Reklam)-2013
- Programlar
- Cinesinema (Program)-2005
- Burcu'yla (Program)-2007
- Bayram Zamanı (Program)-2007
- Benim Yolum (Program)-2008
- NTV Yılbaşı (Program)-2009
- Bi Dünya Tasarım (Program)-2010,2011,2012,2013
- Güllü (Güllü) (2007)-Tiyatro
- Tatlı Çarşamba (Ellen) (2012)-Tiyatro
- Eğlenceli Cinayetler Kumpanyası (2015)