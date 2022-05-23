Hakim 8. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hakim dizisi yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Hakim son bölümde neler oldu? - Haberler

Hakim canlı izle! Hakim, Limon Film imzalı, ilk bölümü 4 Nisan 2022 tarihinde yayınlanan, başrollerini Erdal Beşikçioğlu, Ebru Özkan, Uğur Yücel ve Yurdaer Okur'un paylaştığı dram, suç ve aksiyon türündeki Türk televizyon dizisi. Hakim 8. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hakim dizisi yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Hakim son bölümde neler oldu?

HAKİM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Hakim dizisi her hafta Pazartesi günü saat 20:00 'da ATV'de ekranlara geliyor.

HAKİM YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Bu davada bir görünen bir de görünmeyen suçlu var!"

HAKİM 8. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Hakim dizisinin 7. bölümünün ardından 8. bölüm fragmanının yayınlanması bekleniyor. Henüz 8. bölüm fragmanı çıkmadı.

HAKİM 7. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

HAKİM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Azem'den Ömer Arif'e karanlık teklif

Metehan polisler tarafından alınınca işler iyice karışır. Demirkıran Ailesi oğullarını kurtarmak için her şeyi yapar. Fakat Metehan'ın pislikleri bir bir açığa çıkmaya devam eder. Yasemin kaçırılmanın şokunu yavaş yavaş atlatırken bunu yapanların peşine düşer. Gülbahar'ın mahallesinde işler iyice karışır. Gülbahar'ın insanlarına dışarıdan bir el uzanır ve yenge kendi hükmünü sorgulamaya başlar. Ömer Arif için sorunlar asıl şimdi başlamıştır. Azem bir nefes uzağındadır. Ömer Arif'e karanlık bir teklifle gelir. Bu teklif Ömer Arif'in meslek hayatına büyük bir darbe vuracak niteliktedir.

HAKİM KONUSU NE?

İşini yıllar boyunca adaleti sağlamak adına yapan ve etrafındaki herkes tarafından saygı gören hakimin oğlu bir suça karışır. Bu olay üzerine Hakim, büyük bir yüzleşme karşısında kalır.

HAKİM OYUNCULARI KİMLER?

Erdal Beşikçioğlu - Ömer Arif Derman

Ebru Özkan - Yasemin Kaner

Uğur Yücel - Cevdet Dağıstanlı

Yurdaer Okur - Azem Demirkıran

Eslem Akar - Deniz Demirkıran

Yağız Can Konyalı - Metehan Demirkıran

Fatih Berk Şahin - Ozan Derman

Burcu Kara - Ayşe Korkmaz

Hasibe Eren - Gülbahar Yalçın

Gülsen Tuncer - Semra

Gökçen Gökçebağ -

Seda Akman - Zümrüt Demirkıran

Naz Çağla Irmak - Ceren

Hakan Yufkacıgil - Celayir

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