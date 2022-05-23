Hakim 8. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hakim dizisi yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Hakim son bölümde neler oldu? - Haberler

Hakim 8. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hakim dizisi yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Hakim son bölümde neler oldu?
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Ekranların sevilen dizisi Hakim bugün 7. bölümü ile yayınlanacak. Dizinin bitmesine yakın seyirciler, Hakim 8. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hakim dizisi yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Hakim son bölümde neler oldu? merak etti. Peki, Hakim 8. bölüm fragmanı çıktı mı? Hakim 8. bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...
Hakim canlı izle! Hakim, Limon Film imzalı, ilk bölümü 4 Nisan 2022 tarihinde yayınlanan, başrollerini Erdal Beşikçioğlu, Ebru Özkan, Uğur Yücel ve Yurdaer Okur'un paylaştığı dram, suç ve aksiyon türündeki Türk televizyon dizisi. Hakim 8. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hakim dizisi yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Hakim son bölümde neler oldu?
Hakim dizisi her hafta Pazartesi günü saat 20:00 'da ATV'de ekranlara geliyor.
"Bu davada bir görünen bir de görünmeyen suçlu var!"
Hakim dizisinin 7. bölümünün ardından 8. bölüm fragmanının yayınlanması bekleniyor. Henüz 8. bölüm fragmanı çıkmadı.
Azem'den Ömer Arif'e karanlık teklif
Metehan polisler tarafından alınınca işler iyice karışır. Demirkıran Ailesi oğullarını kurtarmak için her şeyi yapar. Fakat Metehan'ın pislikleri bir bir açığa çıkmaya devam eder. Yasemin kaçırılmanın şokunu yavaş yavaş atlatırken bunu yapanların peşine düşer. Gülbahar'ın mahallesinde işler iyice karışır. Gülbahar'ın insanlarına dışarıdan bir el uzanır ve yenge kendi hükmünü sorgulamaya başlar. Ömer Arif için sorunlar asıl şimdi başlamıştır. Azem bir nefes uzağındadır. Ömer Arif'e karanlık bir teklifle gelir. Bu teklif Ömer Arif'in meslek hayatına büyük bir darbe vuracak niteliktedir.
İşini yıllar boyunca adaleti sağlamak adına yapan ve etrafındaki herkes tarafından saygı gören hakimin oğlu bir suça karışır. Bu olay üzerine Hakim, büyük bir yüzleşme karşısında kalır.
Erdal Beşikçioğlu - Ömer Arif Derman
Ebru Özkan - Yasemin Kaner
Uğur Yücel - Cevdet Dağıstanlı
Yurdaer Okur - Azem Demirkıran
Eslem Akar - Deniz Demirkıran
Yağız Can Konyalı - Metehan Demirkıran
Fatih Berk Şahin - Ozan Derman
Burcu Kara - Ayşe Korkmaz
Hasibe Eren - Gülbahar Yalçın
Gülsen Tuncer - Semra
Gökçen Gökçebağ -
Seda Akman - Zümrüt Demirkıran
Naz Çağla Irmak - Ceren
Hakan Yufkacıgil - Celayir