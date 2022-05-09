Hakim 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hakim dizisi yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Hakim son bölümde neler oldu?
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Ekranların sevilen dizisi Hakim bugün 5. bölümü ile yayınlanacak. Dizinin bitmesine yakın seyirciler, Hakim 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hakim dizisi yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Hakim son bölümde neler oldu? merak etti. Peki, Hakim 6. bölüm fragmanı çıktı mı? Hakim 6. bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...
Hakim canlı izle! Hakim, Limon Film imzalı, ilk bölümü 4 Nisan 2022 tarihinde yayınlanan, başrollerini Erdal Beşikçioğlu, Ebru Özkan, Uğur Yücel ve Yurdaer Okur'un paylaştığı dram, suç ve aksiyon türündeki Türk televizyon dizisi. Hakim 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hakim dizisi yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Hakim son bölümde neler oldu?
Hakim dizisi her hafta Pazartesi günü saat 20:00 'da ATV'de ekranlara geliyor.
''Azem kazayı öğrenmiş...''
Ozan'ın suçunu itiraf etmek istemesi Ömer Arif'i köşeye sıkıştırır. Durumu kurtarmak için yalanların içinde iyice boğulmaya başlar... Ozan Deniz'le barışmaya çalışırken gerçekleri öğrenen Ceren'in de aklı karışmıştır. Ozan'ı ihbar etmekle etmemek arasında ince bir çizgide gidip gelmeye başlar... Gülbahar, Azem'le başa çıkamazken oyuna eskilerden birini dahil etmeye karar verir. Bu güçlü isim Gülbahar'ın yanında yer alıyormuş gibi görünür. Fakat o tarafta işler daha da kızışacaktır... Azem ise oğlunu öldüren katilin peşindedir. Adım adım izleri takip eder... Vardığı noktada hiç beklemediği biriyle karşı karşıya kalır... Hakim Ömer Arif... Büyük bir hesaplaşma onları beklemektedir. Ömer artık açığa çıkmıştır. Şimdi ise tek amacı oğlu Ozan'ı bu büyük tehlikeden uzak tutmaktır.
Hakim dizisinin 5. bölümünün ardından 6. bölüm fragmanının yayınlanması bekleniyor. Henüz 6. bölüm fragmanı çıkmadı.
Gerçekler ortaya çıkacak mı?
Ömer Arif, taksicinin ölümüyle şantajdan kurtulmuştur. Fakat önünde daha büyük sıkıntılar vardır. Azem ensesindedir. Yasemin de onun peşinde…
Gülbahar, Cevdet'i sıkıştırmaktadır. Cevdet, Gülbahar'la yaptığı anlaşmaya sadık kalır. Ancak işler planladığı gibi gitmez. Bunun üzerine Gülbahar, anlaşmayı fes etme kararı alır. Tüm bildiklerini anlatmak üzere Azem'e gider.
Deniz'le arası açılan Ozan ise vicdanının sesini daha fazla bastıramaz. Yaşananlara son vermek isteyen Ozan harekete geçer.
İşini yıllar boyunca adaleti sağlamak adına yapan ve etrafındaki herkes tarafından saygı gören hakimin oğlu bir suça karışır. Bu olay üzerine Hakim, büyük bir yüzleşme karşısında kalır.
Erdal Beşikçioğlu - Ömer Arif Derman
Ebru Özkan - Yasemin Kaner
Uğur Yücel - Cevdet Dağıstanlı
Yurdaer Okur - Azem Demirkıran
Eslem Akar - Deniz Demirkıran
Yağız Can Konyalı - Metehan Demirkıran
Fatih Berk Şahin - Ozan Derman
Burcu Kara - Ayşe Korkmaz
Hasibe Eren - Gülbahar Yalçın
Gülsen Tuncer - Semra
Gökçen Gökçebağ -
Seda Akman - Zümrüt Demirkıran
Naz Çağla Irmak - Ceren
Hakan Yufkacıgil - Celayir