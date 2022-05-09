Hakim canlı izle! Hakim, Limon Film imzalı, ilk bölümü 4 Nisan 2022 tarihinde yayınlanan, başrollerini Erdal Beşikçioğlu, Ebru Özkan, Uğur Yücel ve Yurdaer Okur'un paylaştığı dram, suç ve aksiyon türündeki Türk televizyon dizisi. Hakim 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hakim dizisi yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Hakim son bölümde neler oldu?

HAKİM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Hakim dizisi her hafta Pazartesi günü saat 20:00 'da ATV'de ekranlara geliyor.

HAKİM YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

''Azem kazayı öğrenmiş...''

Ozan'ın suçunu itiraf etmek istemesi Ömer Arif'i köşeye sıkıştırır. Durumu kurtarmak için yalanların içinde iyice boğulmaya başlar... Ozan Deniz'le barışmaya çalışırken gerçekleri öğrenen Ceren'in de aklı karışmıştır. Ozan'ı ihbar etmekle etmemek arasında ince bir çizgide gidip gelmeye başlar... Gülbahar, Azem'le başa çıkamazken oyuna eskilerden birini dahil etmeye karar verir. Bu güçlü isim Gülbahar'ın yanında yer alıyormuş gibi görünür. Fakat o tarafta işler daha da kızışacaktır... Azem ise oğlunu öldüren katilin peşindedir. Adım adım izleri takip eder... Vardığı noktada hiç beklemediği biriyle karşı karşıya kalır... Hakim Ömer Arif... Büyük bir hesaplaşma onları beklemektedir. Ömer artık açığa çıkmıştır. Şimdi ise tek amacı oğlu Ozan'ı bu büyük tehlikeden uzak tutmaktır.

HAKİM 6. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Hakim dizisinin 5. bölümünün ardından 6. bölüm fragmanının yayınlanması bekleniyor. Henüz 6. bölüm fragmanı çıkmadı.

HAKİM 5. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

HAKİM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Gerçekler ortaya çıkacak mı?

Ömer Arif, taksicinin ölümüyle şantajdan kurtulmuştur. Fakat önünde daha büyük sıkıntılar vardır. Azem ensesindedir. Yasemin de onun peşinde…

Gülbahar, Cevdet'i sıkıştırmaktadır. Cevdet, Gülbahar'la yaptığı anlaşmaya sadık kalır. Ancak işler planladığı gibi gitmez. Bunun üzerine Gülbahar, anlaşmayı fes etme kararı alır. Tüm bildiklerini anlatmak üzere Azem'e gider.

Deniz'le arası açılan Ozan ise vicdanının sesini daha fazla bastıramaz. Yaşananlara son vermek isteyen Ozan harekete geçer.

HAKİM KONUSU NE?

İşini yıllar boyunca adaleti sağlamak adına yapan ve etrafındaki herkes tarafından saygı gören hakimin oğlu bir suça karışır. Bu olay üzerine Hakim, büyük bir yüzleşme karşısında kalır.

HAKİM OYUNCULARI KİMLER?

Erdal Beşikçioğlu - Ömer Arif Derman

Ebru Özkan - Yasemin Kaner

Uğur Yücel - Cevdet Dağıstanlı

Yurdaer Okur - Azem Demirkıran

Eslem Akar - Deniz Demirkıran

Yağız Can Konyalı - Metehan Demirkıran

Fatih Berk Şahin - Ozan Derman

Burcu Kara - Ayşe Korkmaz

Hasibe Eren - Gülbahar Yalçın

Gülsen Tuncer - Semra

Gökçen Gökçebağ -

Seda Akman - Zümrüt Demirkıran

Naz Çağla Irmak - Ceren

Hakan Yufkacıgil - Celayir

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